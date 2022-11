Mga netizen na-touch sa birthday girl na nagpatuyo, itlog sa party

Tuwing birthday, tipikal na inihahanda ang spaghetti, shanghai, manok, at iba pa, subalit kakaiba ang naisipang i-serve ng isang bebot sa kanyang mga bisita.

Siya si Aisha Marie na kamakailan lang ay nag-celebrate ng kanyang kaarawan. Ibinahagi niya sa isang Facebook group ang larawan ng kanyang pa-foods para sa kanyang mga kaopisina.

Hindi ito magarbo o mamahalin sapagkat ang handa niya ay ang pangmalakasang Pinoy almusal tulad ng tuyo, itlog, at syempre – ang sinangag!

Makikita sa mga larawan na naka-arrange na ito kada pinggan at nakabalot pa ng cling wrap.

“Birthday ko po ngayon at ito po..Tuyo party!,” caption niya.

Ang naturang post ay nakatanggap ng halos 3.3k reaction at samu’t saring komento mula sa mga users sa social media.

Gaya na lamang ni Ghraize Dela Cruz, ani, “Wow.. sarap po yan.. samahan pa ng kamatis or suka.. hindi importante kung ano ang handa or kung may handa man.. ang importante magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya. Happiest birthday po, ma’am! God bless you!”

Tila nag-crave rin si Anie Lyn, sabi niya, “Luh ang sarap tas sukang maanghang at kamatis habang naka kamay.”

“Sa mahal ng bilihin ngaun tapos maliit lang ang sahod, maswerte ng may manlibre satin maski ng ganito. Kasi ung isa or dalawang araw nilang kinita, nilaan parin nila para ipanghanda satin/sayo. Hbd,” komento ni Red Red.

Wala ‘yan sa simple o engrande, sa panahon ngayon na tuloy-tuloy ang paglobo ng presyo sa merkado ay malaking bagay na ito. Sabi nga nila, “It’s the thought that counts.” (Moises Caleon)