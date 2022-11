Mas handa sa public health emergency

Naipasa na ng mga komite sa Kamara de Representante ang mga bill na tutulong sa ating pagiging handa para sa mga susunod na mga disease outbreak at pandemic.

Naaprubahan na ng House Committee on Health ang panukalang batas sa paglikha ng Center for Disease Control and Prevention (CDC) na may kapangyarihang magrekomenda sa Presidente ng deklarasyon ng public health emergency. Trabaho rin ng Philippine CDC na bumuo ng mga polisiya, programa, at mga guideline para ma-monitor ng maayos, maiwasan, at makontrol ang mga pagkalat ng mga sakit.

Kasama ang House Committee on Science and Technology, naaprubahan na rin ng Committee on Health ang bill na magtatag sa Virology Institute of the Philippines (VIP).

Ang VIP ay mapapasailalim sa Department of Science and Technology (DOST). Ito ay magsisilbing pangunahing research institute para sa pagtuklas ng mga virus na nagdadala ng mga bagong sakit. Hahanapan din ng VIP ng mga paraan paano makokontrol ang pagkalat ng mga bagong virus. Ang VIP din ang tinalagang institusyon para sa pagtuklas at pagprodyus ng mga bakuna at pagbuo ng database o lagakan ng impormasyon tungkol sa mga virus infections.

Ang inyong Kuya Pulong, kasama ang iba pa nating kapwa mambabatas tulad ni Benguet Cong. Eric Yap, ay ilan sa mga naghain ng mga bills para maitatag ang sarili nating CDC at VIP.

Tatlong taon mula ng kumalat ang COVID-19 sa buong mundo, nararapat lang na maaksyunan na agad ang mga panukalang batas na ito. Naipasa na ng Kamara de Representante sa nakaraang Kongreso ang mga panukalang batas para sa CDC at VIP, pero hindi naaprubahan ang mga counterpart na bill sa Senado.

Alam nating ang mga institusyon na tulad ng CDC at VIP ay napakaimportante para hindi na mahirapan pa ang gobyerno kapag may dumating muling pandemya o public health crisis.

Magagaling ang ating mga scientist, infectious disease expert at iba pang mga dalubhasa sa mga sakit, pero kung walang namang sapat na pasilidad at modernong kagamitan, paano nila mabubuhos ang kanilang kaalaman para madepensahan tayo laban sa mga malubhang banta sa ating kalusugan?

Para makumpleto ang kahandaan natin laban sa mga susunod na krisis sa kalusugan, nagpayo naman ang Department of Health (DOH) na ipasa ng Kongreso ang panukalang Public Health Emergency for Emerging and Re-Emerging Diseases Bill.

Nakapaloob sa bill na sinumite ng DOH sa Kamara na kahit na walang deklarasyon ng state of calamity, maari pa ring makakalap ng mga vaccines at gamot kapag may krisis sa kalusugan. Maari ding makapagpatupad ng vaccination program at makapagbigay ng mga benepisyo sa mga health worker kahit walang deklarasyon ng state of calamity, basta’t may pandemya o iba pang public health emergency.

Kapag nga naman magdedeklara ng state of calamity o emergency, marami pa ang dadaanang proseso at pipirmang mga opisyal, gayong dapat na mabilis ang pagkilos kapag panahon ng krisis.

Ayon sa DOH, kung hindi agad maipasa ang panukalang batas na ito bago matapos ang taon, irerekomenda nila sa Malacañang na palawigin pa ang panahon ng state of calamity sa bansa na magtatapos sa December 31.

Kapag ang panukalang Public Health Emergency for Emerging and Re-Emerging Diseases Bill ay pag-uusapan na sa Kongreso, pag-aaralan namin ng mabuti ang mga probisyon para ito ay maging tugma sa panukalang pagtatayo ng CDC at Virology Institute.

Kung makikita naman na ang bill ay magiging susi para maging mabilis ang pagresponde natin sa mga susunod na health crisis, buo ang magiging suporta natin dito.