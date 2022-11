Maraming Salamat Po, Teacher!

Malaking tulong ang social media para ma-reconnect ang mga ugnayan natin sa mga taong naging huwaran at bahagi ng ating buhay noong kabataan lalo na ang mganagbigay sa atin ng inspirasyon at kaalaman na bitbitnatin hanggang sa kasalukuyan.

Napakalaking bahagi ng ating pagkatao ang paggabay ng itinuturing natin na pangalawang magulang…ang atingmga guro, adviser o professor na mga ‘unsung heroes’ natumulong sa paghubog sa kaisipan, mga values, asal at prinsipyo ng kanilang mga estudyante.

Kaya naman bilang pasasalamat sa kanila, nagtulongkaming magkaklase sa Batch 1983 IV-5 class ng Marikina Institute of Science and Techology (Marikina Science High School ngayon) na mahanap ang aming class adviser nasi Ms. Merliwinda Collo.

Isa sa pinakabatang guro noon si Ms. Merle na kilalangmayumi at isa sa pinakamahusay na Physics teacher.

Pagkatapos ng aming graduation noong 1983, naputol nadin ang komunikasyon bagamat may ilang reunion nanakasama namin siya. At pagkaraan ng halos apat nadekada ay natuloy din ang matagal nang plano na dalawinsiya sa kanyang bahay sa Santa Cruz, Laguna.

Dahil sa Facebook, naging mabilis ang paghahanapnamin sa tulong ng kanyang co-teacher na si Sir Benjie Peneira.

Halos 34 years na nagturo si Ma’am Collo bago itonagretiro. Dito niya binuhos ang halos kalahati ng kanyang buhay, ang maging instrumento sa paghahatidng kaalaman, karunungan at kakayahan sa mgaestudyante at kabataan para sa tsansa ng mas magandang kinabukasan.

Puro magaganda ang memories tungkol kay Ms. Collo.Sabi ng classmate at pinsan ko na si Evelyn Caracas: “Naalala ko strict sya pero out of concern…maskipersonal problems ready sya makinig at mag-advise.”

“Eh dahil ‘A’ ako madalas sa unahan ako, mahirap yungsubject niya pero ang strong ang communication skills nya, yung eye contact nya. Yung mapo-focus attention mo sa kanya,’ kuwento naman ni Agnes Agudo.

Matiyaga din siyang nagpaalala noon kay Rosanna Caro na nabaling sa bible study ang atensyon sa halip na sapag-aaral.

Sa wakas, natuloy na noong Sabado ang kita-kits naming nina Rosie Estabillo, Lyndon Miranda, Fernando Reyes at Ariel Valderama. Iba talaga ang feeling ng high school life. Walang dull moment at hindi nauubos ang tsikahan nawagas sa katatawanan at mga kalokohan.

Kaya naman nang unang masilayan namin si Ms Collo, biglang nag-flashback agad noong kami ay pasaway at magugulo sa klase. Naalala din naming si Teacher Florence Carbonell na may 5 taon nang namayapa.

At gaya ng inasahan, napuno ng tawanan ang bawatlumang kuwento ng isa sa pinakapilyo sa klase na si Robe Sapiter Jr. Marami sa mga ito ay halos hindi ko na rinmaalala dahil sa tagal ng panahong lumipas.

Pero sa pagpapatuloy ng mga balik-tanaw na tila serye saTV na Maria Clara at Ibarra ay tila nanumbalik sa nakaraanang settings ng masayang usapan. Parang nasaclassroom uli kami at nakikinig sa lesson ni Ma’am Collo.

Napakalaking bagay pala ng ganitong pagkakataon namakita ang mga dating teacher para personal silangpasalamatan sa malaki nilang sakprisyo at ambag nahindi matatawaran, hindi lang sa atin kundi sa lipunan.

Priceless ang bawat saglit na saya na tumatagos sakaibuturan ng puso at isipan. Parang gumaang ang mundo at nagkaroon ng liwanag ang magulong isipan ng mga oras na iyon. May kakaibang soothing effect ang bawat sandali. Ganoon din ang naramdaman ng iba kongmga classmates.

Ilan pa kaya sa atin ang may contact sa mga dating kaklase, guro at mga childhood friends?

Gaano ka man ka-busy dapat maglaan ng time para mag-reconnect sa mga taong minsan mo nang nakasalamuhalalo pa’t walang kasiguraduhan ang bukas. Kaya mas mabuting gawin na ngayon ang mga bagay na tunay namagpapasaya sa iyo.