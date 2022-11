Malikhaing mga Tarlaqueño bumida sa ‘Belenismo sa Tarlac’

Nasa 31 naglalakihang Belen ang itinampok sa taunang Belenismo sa Tarlac bilang pagpapakita ng pagiging malikhain ng mga Tarlaqueño tuwing sasapit ang Kapaskuhan.

Ang 31 na malahigante at makukulay na Belen na kalahok mula sa mga kategorya ng municipal community, monumental at non monumental, church, ay simbolo ng pagkakaisa ng bawat mamamayan ng lalawigan lalo na sa tuwing sasapit ng Pasko.

Sa ginanap na final judging kamakailan, sinabi ni Tarlac Heritage Foundation co-founder Dr. Isabel Cojuangco-Suntay, malaki ang kanyang papuri sa ginawang presentasyon ng mga lumahok sa Belen contest, kung saan ipina­kita ng mga lumahok ang kanilang galing, talento at nalikhaing paggawa ng Belen gamit ang mga recyclable materials gaya ng mga plastic bottles, plastic cups, takip ng mga plastic container, kutsara, sirang silya, capis, kawayan, sako, buslo at iba pa.

“Sa pamamagitan nito, naipakikita ng mga Tarlaqueño ang pagkakaroon nila ng pagkakaisa para sa diwa ng Pasko. Isa rin ito sa paraan para maiangat ang turismo matapos ang mga nagdaang kalamidad at pandemya,” pahayag ni Suntay.

Sa bawat kahalok na Belen, may kanya kanyang presebtasyin, saan ipinakita ang galing sa pagsasayaw at pagkanta kabilang na ang mga kabataan Aetas sa Munisipalidad ng San Clemente.

Ayon kay San Clemente Mayor Elma Macadamia, sa tulong ni Tourism officer na si JM Modomo, ang tema ng ginawang hot air balloon na belen ngayong taon ay simbolo ng pagbaba ng biyaya at kapa­yapaan sa lahat na pinadapa ng COVID-19 pandemic.U

Isa naman sa kalahok ay ang Karin De Reah, isang kainan kung saan ang kanilang Belen ay gawa sa mga takip ng sfodrinks at plastic spoons. (Betchai Julian)