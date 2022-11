Lovi bet ‘tikman’ sina Coco, Daniel

Dahil nakatrabaho na ni Lovi Poe si Piolo Pascual, at mukhang matatagalan bago pa sila magsama muli, sa presscon ng ‘Flower Of Evil’ ay tinanong siya sa kung sino-sino pa na mga Kapamilya actor ang bet niyang matikman ang kahusaya sa pag-arte.

Siyempre, pasok sa listahan niya si Coco Martin. Ganun din si JM de Guzman. At siyempre pa, si, Jericho Rosales.

Si Zanjoe Marudo ay nakatrabaho na niya sa pelikula, pero okey rin daw kung pagsamahin sila sa teleserye.

At bongga, dahil bet din niyang makatrabaho si Daniel Padilla, ha!

Anyway, binalik-balikan din ni Lovi ang nangyaring workshop nila ni Piolo. Sabi niya, hiyang-hiya raw siyang hawakan ang mukha, katawan ni Piolo.

Eh, mag-asawa nga ang role nila, kaya dapat bongga ang lampungan nila, ha! At hiyang-hiya siya dahil napansin daw ni Piolo na awkward ang mga kilos niya, ha!

“Na-starstruck kasi ako sa kanya. Hindi ako makatingin sa mga mata niya. Hindi ko siya mahawakan.

“Sabi ko nga, baka magmukha akong snub, kasi nai-stress talaga akong hawakan siya. Hahahaha!” kuwento ni Lovi.

Well, mapapanood na nga ang ‘Flower Of Evil’ sa TV5, pati na sa Kapamilya channel.

Vice, Ion fans nagpakain sa mga batang lansangan

Nagpasalamat si Vice Ganda sa mga tagahanga nila ni Ion Perez na gumawa ng paraan para maging makabuluhan ang kaarawan ng huli.

“Maraming-maraming salamat po! – Ion,” tweet ni Vice.

Naka-attach nga sa tweet na `yon ni Vice ang post ng Childhope Philippines Foundation, na kung saan ay inanunsiyo nga nila na nagpa-‘feeding’ ang mga fan nina Vice at Ion, ang @viceion2731.

“In celebration of Ion Perez birthday, @viceion2731 sponsored a feeding event for the street children and youth.

“Aside from the hot sopas distributed earlier this morning, @viceion2731 also donated 100 baon packs for our street children beneficiaries.

“Maraming salamat po! And happy birthday to Kuys Ion!” tweet pa rin ng Childhope Philippines Foundation, na kasunod ang mga pa-hashtag na #KalyenDeriaMobileSoupKitchen, #ChildhopePh.

Anyway, sa November 27 pa ang 31st birthday ni Ion, and for sure, may bonggang pasabog si Vice sa kanya.

Pero, nakakatuwang makita na ang mga fan mismo nila ang gumagastos para makatulong sa mga batang lansangan, ha! At sana, tularan sila ng ibang mga fan, ang tumulong, kesa makipag-away.