Kongreso sisilipin nasayang bilyong COVID bakuna

Ipinasisilip ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Rep. France Castro sa Kamara de Representantes ang bilyon-bilyong halaga ng COVID-19 vaccines na nasayang.

Kinondena ni Castro ang Department of Health (DOH) sa nasayang na mahigit 31 milyong COVID-19 dose. Umaabot umano sa halagang P15.6 bilyon ang nasayang na bakuna.

“The government should not take the over 31 million doses of wasted COVID-19 lightly,” sabi ni Castro.

“With this updated report, Congress should urgently conduct an investigation to ensure that this much wastage does not happen again,” dagdag pa ni Castro. “Sa dulo, ang mamamayan ang nananatiling lugi sa mga nasayang na bakunang ito dahil bakuna na ito na maaari sanang mapakinabangan ng mamamayan.” (Billy Begas/Eralyn Prado)