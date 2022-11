Kilalanin: Mga Fil-Am na sumabak sa Guam election

Hindi na bago ang kaalamang marami talagang Pinoy ang matatagpuan sa iba’t ibang panig ng mundo, pero nitong mga nakalipas na taon mas nagiging aktibo na ang ating mga kababayan sa pagpasok sa politika sa bansa kung saan sila naninirahan, gaya na lang ilang Pinoy-American sa Guam na sumabak sa eleksyon doon.

Ang nasabing eleksyon ay kasabay ng midterm election ng US dahil na rin ang isla ay isang teritoryo ng nasabing bansa.

Kabilang sa mga Pinoy na namayagpag sa politika sa isla ay ang mga tumakbong senador na sina William Parkinson at Sam Mabini Young.

Anak ng dating senador si Parkinson habang si Young naman ay dati na ring senador, businesswoman, at educator. Parehong nakakaintindi at nakakapagsalita ng Tagalog ang dalawa.

Kwento naman ni Mabini Young sa panayam ng TFC News, lagi umano silang bumibisita sa Pilipinas kung kaya’t kinikilala rin niya ang sarili bilang parte ng Pinoy community roon.

Habang si Parkinson naman ay ipinanganak sa Pilipinas at pumunta lamang sa Guam nang siya ay tatlong taong gulang pa lang.

Nasa magkaibang Partido ang dalawang Pinoy. Si Parkinson ay lumaban sa panig ng Democrat habang si Young ay sa panig naman ng Republican. Pero para sa kanila, mahalagang ang komunidad ng mga Pinoy, na isa sa pinakamalaking pangkat sa isla, ay may kinatawanan at representasyon sa pamahalaan ng teritoryo.

Sa pagtatapos ng halalan, pasok si Parkinson sa Top 15 habang bigo namang nakapasok sa senatorial line-up si Young ngunit nangako pa ring ipagpapatuloy ang kaniyang isinusulong na adbokasiya. Hindi man nakakaboto sa presidential election sa US ang mga residente ng Guam, naghahalal naman sila ng non-voting representative para sa US House of Representatives. (MJ Osinsao)