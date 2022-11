Kilalanin: Babaeng may pinakamalaking paa sa buong mundo

Nahihirapan ka bang mamili ng sapatos dahil sa disenyo, kulay, o size? Well, paano pa kaya ang challenge at sitwasyon ng babaeng dineklara bilang may pinakamalaking paa sa buong mundo?

Kamakailan lang ay nakatanggap ng Guinness World of Record bilang ‘largest feet on a living person’ si Tanya Herbert, 39-anyos mula sa Houston, Texas, US. Ang kaliwang paa niya ay may sukat na 12.79 inches habang ang kanan ay 13.03 inches ang laki.

Sa malahiganteng sukat ng kanyang paa ay danas ni Tanya ang kahirapan sa paghahanap ng sapatos na kanyang gagamitin. Aniya sa isang panayam, “The most difficult part of having big feet is trying to find shoes that fit.”

Kaya naman wala siyang choice kundi mamili sa section ng mga sapatos para sa kalalakihan.

“I extend women’s shoes myself so they fit my feet, or, if I shop in the men’s section, I drop down to either a size 16 or 17- depending on the brand. I can find some men’s shoes at that size online – but when they arrive, I personalise them to make them look more feminine,” kwento pa niya.

Dagdag pa rito, may taas si Tanya na 6 ft and 9 inches na tatlong inches mas maliit kumpara kay Rumeysa Gelgi, ang bebot na kasalukuyang itinuturing na pinakamatangkad sa mundo na may height na 7 ft. and .07 inches ang taas.

Para sa kanya, normal lang ito sapagkat biniyaan din talaga ng katangkaran ang kanyang mga magulang.

“My mum was 6 ft 5 in and my dad is 6 ft 4 in so it was inevitable I was going to be tall. My parents were supportive growing up so I didn’t think of being tall as a bad thing,” pagbabahagi pa niya sa naturang panayam.

Sa kabila ng kanyang kondisyon, nais gamitin ni Tanya ang nasungkit niyang world title upang gumawa at magbigay inspirasyon para sa ibang tao. (Moises Caleon)