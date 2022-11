Kevin Quiambao, La Salle papanain upuan sa semis

Team Standings

*UP 10 2

*NU 9 3

**Ateneo 8 3

DLSU 5 6

AdU 5 6

UE 4 8

FEU 4 8

xUST 1 10

*Final Four

**Playoff

xElimiated

Mga laro Miyerkoles: (MOA Arena)

11:00am — UST vs UP

1:00pm — NU vs DLSU

4:30pm — Ateneo vs UE

6:30pm — FEU vs Adamson

AASINTAHIN ng De La Salle University (DLSU) Green Archers ang nalalabing mga silya sa Final Four na sasandalan ang rookie forward na si Kevin Quiambao kontra sa semifinals-bound na National University (NU) Bulldogs sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena ngayong Miyerkoles.

Sariwa pa sa nakuhang malaking panalo kontra sa defending champion University of the Philippines (UP) Fighting Maroons, 82-80, kamakailan sa pagbuhos ng 13 sa kabuuang 18 puntos sa fourth period upang buhatin ang Taft-based squad sa ikalimang panalo at sumosyo sa ikaapat na pwesto kasama ang Adamson Soaring Falcons.

“’Yung first half ko, two points lang. Kumbaga bumalik ‘yung memory na first game na broken jitters nga. Sabi ko sa sarili ko, hindi pwedeng mangyari ulit ‘yun. Nag-step up lang ako kahit lamang sila nung third quarter,” wika ni Quimbao, na kagagaling lang sa panalo sa Gilas Pilipinas sa fifth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Middle East.

Tatargetin ng 21-anyos na 6-foot-8 forward ang ikatlong sunod na panalo ng Taft-based squad na naghahanap na makabalik sa Final Four sa mas lumalalim na tagpo ng eliminasyon.

Inaashang makakatulong nitong muli ang mag-utol na sina Mike at Ben Philipps, Evan Nelle, Mark Nonoy, CJ Austria, at Earl Abadam habang hinihintay ang pagbabalik aksyon ni leading MVP candidate Deschon Winston mula sa injury. (Gerard Arce)