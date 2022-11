Kelot nag-propose habang nasa surfing board

Kung bet mong kabugin ang mga bonggang pasabog ng mga nagdaang proposal, aba keri mo kaya ang non-traditional na pagpo-prose ng isang kelot para sa kanyang jowa gamit ang surfing board?

Ito ay pinost ng girlfriend at ngayon ay bride to be na si @nicoleannelow sa kanyang TikTok account, kung saan mapapanood ang buong proseso ng proposal ng kanyang soon to be husband.

Makikita sa video na tila nagpo-photoshoot lang umano sila habang nakasakay ang kelot sa surfing board subalit maya-maya lamang ay naglabas ito ng singsing at dahan-dahang lumuhod.

Pagkalingon ng bebot ay bakas ang gulat sa kanyang mukha. Sa kalagitnaang parte ng video clip ay ‘di inaasahang nahulog ang kelot sa tubig kasama ang hawak nitong singsing. Agad namang hininto ang kanilang sinasakyan at niyakap siya ng bebot.

Subalit ang ‘di nito alam ay may baon pa siyang isang singsing!

Naguguluhan man sa pangyayari, buong lakas pa ring sumagot ng ‘yes’ si Nicole sabay sungab ng halik sa kanyang partner.

Umani ito ng humigit-kumulang 1.7 milyong views, 217.9k likes, at 450 comments.

Para kay @mayajhea2, “That accident was predictable even before it happened.”

“If im the girl, i will jump in the water n chase the ring,” kwelang hirit ni @irahkels_.

“Proposal nowadays getting better & better,” komento naman ni @lostminded.

Nag-post din ng sumunod na video si Nicole sa kanyang account na nakasakay na silang dalawa sa isang surfing board habang ibinibida niya sa camera ang kanyang engagement ring.

Bukod dito, nilinaw din niya sa comment section na ‘dummy ring’ umano ang singsing na nahulog sa dagat habang ang tunay ay ‘yung pangalawang ibinigay sa kanya sa bangka.

Talaga namang mapapa-sana all ka sa buwis-buhay ang proposal na ito! (Moises Caleon)