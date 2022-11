Jim, Boboy may pa-tribute kay Danny Javier

Bilang tribute sa kanilang pumanaw na kaibigan na si Danny Javier, magkakaroon ng show ang dalawang remaining APO Hiking Society members na sina Boboy Garrovillo at Jim Paredes.

Magaganap ang kanilang show sa December 8 sa 19 East Music Bar sa Sucat, Muntinlupa.

Excited na raw si Jim sa magiging show nila ni Boboy dahil matagal na raw silang hindi nakapag-perform sa maraming nag-aabang ng sana’y reunion concert ng APO. Ayon sa kanyang post sa Instagram: “Excited and nervous to do this. As per venue rules, there will be no advanced ticket selling. There is only gate entrance on the day of the show. All seats are first come first serve, no reservations. Gates open at 7pm. There is food to order at the venue. Show will begin 830pm. Entrance is 1200. Maximum seating is 200 pax. No SRO.”

Pumanaw si Danny Javier sa edad na 75 noong October 31 dahil sa ilang kumplikasyon dala ng kanyang matagal ng sakit.

Taong 2010 noong ma-disband ang APO. Nag-migrate sa Australia si Jim samantalang si Boboy ay naging aktibo sa paglabas sa mga teleserye. Kasalukuyang napapanood si Boboy sa GMA afternoon teleserye na Unica Hija. (Ruel Mendoza)