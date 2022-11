Higit 13K drug suspect nalipol sa loob ng 100-araw

Umaabot sa 13,391 drug suspect ang naaresto ng pulisya sa loob ng 100 araw ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ayon kay Philippine National Police (PNP) chief Gen. Rodolfo Azurin Jr. kahapon,

Ayon kay Azurin, sa nasabing bilang ng mga naaresto ay 1,531 sa mga ito ang high value individuals (HIV’s), mula buwan ng Hulyo 1 hanggang Oktubre 8, 2022.

“This notable breakthrough is a result of consistent and smooth coordination between the PNP and PDEA drug enforcement units for the past three months wherein 12,321 anti-illegal drug operations were conducted nationwide,” pahayag ni Azurin sa kanyang statement.

Base sa datos na isinumite ng 17 Police Regional Offices (PRO’s), ang PRO 7 (Central Visayas) ang may pinakamaraming accomplishments sa paghuli sa mga HIV’s na nasa bilang na 250, sinundan ito ng PRO 3 (Central Luzon), na may 203 HIV’s nadakip, PRO 4-A (Calabarzon), na may 156 naarestong HIV’s, PRO 11, 132, at National Capital Region Police Office (NCRPO) na may 123 huling HIV’s. (Edwin Balasa)