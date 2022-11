Ginisa vs US citizenship, libel ! Tulfo nalantad 4 bebot sa DSWD appointment

Maraming naungkat sa pagdinig ng Commission on Appointments (CA) kaugnay ng kumpirmasyon ni Department of Social Welfare and Development (DSWD) Secretary Erwin Tulfo.

Isa rito ay ang makulay na ‘love life’ ni Tulfo matapos na mapansin ni Surigao del Norte Rep. Johnny Pimentel ang deklarasyon ni Tulfo hinggil sa kanyang 10 anak mula sa apat na babae.

“I suppose you had a very colorful love life secretary and there were four women or the mothers of your children. Are you still in good terms with the mothers?” tanong ni Pimente.

Sagot naman ni Tulfo, ‘in good terms’ naman umano siya ina ng kanyang mga anak. “We were separated. Yes we’re in good terms and were in talking terms including all my children. Some in the United States, some are here.”

Nangangamba pa si Pimentel na sa kanyang trabaho sa DSWD marami pa umanong makikilang babae si Tulfo.

“Hindi po ba magiging sagabal sa trabaho mo ‘yon na marami kang makilalang babae?” tanong pa ni Pimentel.

Sagot naman ni Tulfo, “It happened your honor when I was younger, when I was in the media and as you grow old you notice that you started to look differently in life, your perspective,” ani Tulfo.

“When we’re young, we make mistakes, but I’m not ashamed to say I made mistakes and from that mistake, you have to make corrections and adjust and you have to bring it all the way until you grow old,” dagdag pa ng kalihim.

Naungkat din ni CA committee on labor, employment, social welfare, and migrant workers SAGIP Party-list Rep. Rodante Marcoleta kay Tulfo ang kaso ng libel na kinaharap nito noong panahon na siya ay isa pang mamamahayag.

Saad ng dating mamamahayag, sumulat siya ng istorya tungkol sa isang opisyal ng gobyerno at inobliga siya ng korte na ibunyag ang kanyang mga source subalit hindi siya sumunod.

Bagama’t suportado ni Marcoleta ang appointment ni Tulfo, sinabi nitong may ‘dilemma’ umano na ang kanyang conviction na maaring makaapekto sa kanyang kumpirmasyon bilang kalihim ng DSWD dahil ang libel ay “an offense that involves moral turpitude.”

Sumingit naman si Senador Francis Escudero at sinabing maraming panukala ang nakabinbin sa Kongreso na naglalayong i-decriminalize ang kasong libel.

Samantala, nanganganib umanong matanggal bilang kalihim ng DSWD si Tulfo dahil sa isyu ng citizenship.

Ayon sa source ni Carlito Evangelista ng NewsKo, posibleng hindi makumpirma ng CA ang pagkakatalaga sa dating brodkaster bilang DSWD chief dahil sa dual citizenship niya.

May US at Filipino citizenship si Tulfo.

Sa sistemang umiiral sa bansa, hindi umano puwedeng magtrabaho sa gobyerno ang isang Pinoy na may iba pang citizenship. Kailangan umano nitong bitiwan ang isa at piliin ang pagiging Pilipino.

Ipinagpaliban na nitong Martes ang pagdinig sa kumpirmasyon ni Tulfo dahil umano sa naturang isyu. (Kiko Cueto/Betchai Julian)