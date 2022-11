Ellen sinampal mga palibreng artista

Tila sinampal ni Ellen Adarna ang mga kapwa artista niya sa paglilinaw niya tungkol sa bakasyon nila ni Derek Ramsay sa Peru at Bolivia.

Ang ibang mga Pinoy star kasi kadalasan ay sponsored ang mga travel nila ng mga ahensiya, airline company, at maging ang mga accommodation nila ay libre rin.

Ang kapalit kasi noon ay promotion ng mga kompanya, na ipu-post nila sa kanilang mga vlog, at social media post.

Pero giit nga ni Ellen, ang travel getaway nila ni Derek ay galing mismo sa kanilang mga bulsa. Hindi sila nagpalibre sa kahit na sino.

Sa pinoste ni Ellen na video na nagbibisikleta sila ni Derek sa Bolivia, mababasa ang pasasalamat nito sa travel agency na nag-ayos ng kanilang tour.

Pinangalandakan ni Ellen sa mensahe na hindi sponsored ‘yon.

“Thank you @crillon_tours and @a2a_journes for this amazing set up and experience (this is not a sponsored post)!” sabi ni Ellen.

So, sampal nga ito sa ibang mga artista na kung makarampa abroad ay akala mo kayayaman, ha! Parang sinasabi nga ni Ellen na mayaman sila ni Derek at hindi nila kailangan ng sponsor para makapag-travel.

Iba talaga si Ellen, di ba? Hahahaha! (Rey Pumaloy)