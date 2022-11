DTI sablay vs budolistang online sellers

Malamang na maraming online shoppers mga tropapips ang nakarelate sa nangyari sa isang aktres na naghimutok sa Shopee dahil nabudol siya ng isang seller sa naturang online shopping app.

Ang nangyari kasi, nag-post ang aktres na si Janice de Belen sa kaniyang social media account para ipakita ang kadiring produkto na ipinadala sa kaniya ng online seller, gayung hindi naman daw iyon ang kaniyang inorder.

“Omg!!!! Today I received my package!!! And to my surprise, I got this dirty dripping wet item! I don’t even know what it is!!! But this isn’t what I bought! Tried messaging the seller but no answer! @shopee.ph. I hope you can do something about budol issue like this. guys beware!” sabi ni Janice sa kaniyang post na naka-tag ang Shopee.

Dahil artista at sikat ang nagreklamo at maraming netizens ang nagkomento, siyempre mabilis na sumagot ang Shopee at sinabing may “direct message” sila sa aktres para tulungan ito sa inirereklamo. Baka nga naman bumagsak pa lalo ang kita nila.

Ang tanong siguro ng ibang netizens na nabiktima rin ng iba pang mga budolistang seller nila, papaano naman ang mga katulad nilang hindi sikat?

Lumilitaw na may iba rin pa raw na nabiktima ang naturang seller na ang chat name na makikita sa post ni Janice eh na puro letter at number din lang at taga-Binondo raw.

Iyon na nga mga tropapips ang dati na rin inireklamo ng iba nating mga tropapips at mga ayudanatics na kurimaw na “letters at numbers” ang kadalasang pangalan ng mga online seller pati sa kanilang chat box.

Wala man lang contact numbers o social media account, o physical store na puwedeng tawagan o puntahan kapag nabiktima ng kanilang pambubudol. Hindi naman daw sapat na may chat box ang mga buraot na budolista dahil gaya ng sinabi ni Janice, dededmahin lang nila ang chat mo kung may reklamo ka.

Ang tanong malamang ng mga mahihilig bumili online, ano ang ginagawa ng DTI para maprotektahan sila? Aba’y hindi naman siguro dapat iasa ng DTI sa mga online shopping platform ang pagkalos sa mga seller na buraot dahil nakikinabang din sila sa bawat transaksyon ng mga ito.

Kahit nga ang “refund button” ng Shopee, biglang nawawala kahit hindi pa napipindot ang “recieved” product. At kung tutuusin, hindi naman dapat inaalis ang “refund button” dahil hindi naman agad nasusuri ng ibang online shopper ang produkto nilang binili.

Hindi ba nakasaad din sa Consumer Protection Act na wala dapat expiry date ang “refund o replacement” sa mga produkto kapag palpak. O kaya kahit man lang one month. Aba’y exempted ba rito ang online shopping platform?

Ngayong Pasko na marami ang mamimili pati sa online, pero parang namamaluktot sa lamig ng panahon ang DTI, at tila walang kaimik-imik sa kampanya laban sa mga budolistang online seller?

Wala bang nagrereklamo sa kanila? Hindi ba alam ng mga tao na mayroong DTI na puwedeng pagsumbungan? O talagang walang werpa at suko na ang DTI na hindi nila kayang “i-delete” ang mga buraot na online seller? Alin kaya doon? Laging Tandaan: “Bata mo ko at Ako ang Spy nyo”