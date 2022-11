Dahil kay Yen: Paolo Contis binantaang papatayin

Pinuputakte nga ng mga basher sa social media si Paolo Contis dahil sa mga recent posting niya kasama si Yen Santos.

Obviously, masaya si Paolo sa pagka-panalo ni Yen ng best actress sa Urian, halos parang naging birthday gift na sa kanya dahil kaarawan din niya.

Nang mag-post si Paolo na, “Happy Birthday My Best Actress! Lilieyen Santos,” as in sunod-sunod na ang atake ng mga basher sa kanya.

Kaya kung mapapansin, naka-disable na ang comment section ng kanyang Instagram. As in, todo naman daw kasi ang mga pamba-bash, to the point na may death threats na!

Nandiyang sinasabihan si Paolo na, “mamatay ka na!” Kahit siguro sinong artista, kahit pa sabihin na immune na sa mga bashing, kung may kasama ng pagbabanta, aba, imposibleng hindi ma-bothered o maapektuhan.

Grabe ang hatred, saan ba nanggagaling? Huh!

FB ni Zsa Zsa ninakaw ng hacker

Napakaraming random people na na-hack ang Facebook account noong Monday. Ilan sa mga ito ay mga celebrity at kabilang na si Divine Diva na si Zsa Zsa Padilla.

Devastated ang pakiramdam ni Zsa Zsa na ang Facebook fan page niya na may 2.7 million follower ay na-hack nga.

“Devastating naman. Na-hack ‘yung official fan page ko sa FB which my friend and admin, Cathy built for many years. Damay pa ang page ng Casa Esperanza and worst of all, yung page niya kasama lahat ng appointments niya for photography until January.

“There’s no way she can contact her clients now!

“Why has it became so easy for the hackers? Meta? Help!”

At sa caption ni ZsaZsa, ramdam ang lungkot nito na, “Took many years to build and just a wrong click to lose.”