Balibagan, pilipitan sa National Wrestling

UMAATIKABONG balibagan at pilipitan ng mga amateur wrestler ang papagitna sa National Open ng Wrestling Association of the Philippines Inc. (WAP) sa darating na Sabado at Linggo sa Sta. Rosa Sports Complex sa Sta. Rosa, Laguna.

Aalamin sa dalawang araw na kumpetisyon ang bubuo sa ipapadalang mga manlalaro sa darating na torneo sa susunod na buwan sa Southeast Asian pre-qualifying sa Cambodia, kung saan sasabak ang 12 kalalakihan at anim na kababaihan sa Disyembre 12-15.

Kabilang sa mga sasabak sina 2019 SEA Games gold medalist Noel Norada at Jason Baucas, gayundin sina Vietnam biennial meet silver medalist Jiah Pingot at bronze medalist Grace Loberanes na makakakuha ng matinding kumpetisyon sa iba’t ibang atleta sa bansa.

Nito lamang nagdaang linggo ay matagumpay na idinaos ang selection ng national team para sa women’s division sa katatapos na 8th Women’s Martial Arts Festival na inorganisa ng Philippines Sports Commission (PSC) para sumabak sa Asian Indoor Martial Arts Games sa Nobyembre 2023 sa Bangkok at Chonburi, Thailand.

Kabilang sa mga sasabak sina Jean Mae Lobo, Levie Espuerta, Cathlyn Vergara Aliah Rose Gavalez, Maybeline Masuda, Maria Aisa Ratcliff, Melissa Tumasis at Jamila Cantos, habang sa kalalakihan ay sina Ronil Tubog, Alvin Lobreguito, Jefferson Manatad, Johnny Morte, Tsudie Gulay, Lord Gabriel Del Rosario, Fierre Proudhon Afan, Joseph Angana, Allen Mitch Arcilla, Jason Baucas, Joefer Callado, Jeferson Calengayan, Michael Cater at Neonards Cervantes. (Gerard Arce)