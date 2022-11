Baboy bawal munang ipasok sa Dinagat

Pansamantalang ipinagbawal ang pagpapasok ng buhay na baboy at mga produktong kauri nito sa Dinagat Islands.

Ayon kay Dr. Aimee Jimeno, provincial veterinarian, nagpatupad ng pansamantalang ban dahil nanatiling “green zone” o free mula sa kontaminasyon ng African swine fever (ASF) ang Caraga Region.

Ito umanona’y para maproteksiyunan ang Dinagat Islands mula sa ASF.

Ang temporary ban ng mga buhay na baboy at pork products ay nakapaloob sa Executive Order (EO) No. 11-01 na inisyu ni Governor Nilo Demerey Jr. noong Nobyembre 18.

Sanhi nito, nakaalerto ang lahat ng “ports of entry” sa Dinagat Islands para sa implementasyon ng ban.

“Our neighbors, especially Siargao Island and Surigao del Norte, are now contaminated with ASF. This measure is necessary to protect our local hog industry from being also being infected,” giit ni Jimeno.

Nabatid na ang mga local pork products mula sa Surigao City, at iba pang bahagi ng rehiyon gayundin sa ibang lugar sa Mindanao na nagkaroon ng kaso ng ASF ay pansamantalang ban sa nasabing lugar.

Tiniyak naman ni Jimeno na sapat ang supply ng mga baboy para sa konsumo ng mga residente. (Juliet de Loza-Cudia)