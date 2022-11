Angelica keber malosyang para sa anak

Halos wala nang pake si Angelica Panganiban sa kanyang look alang-alang sa pag-aalaga sa kanyang unica hija na si Amila Sabine.

Maraming nabago sa pananaw sa buhay ni Angelica mula nang maging ganap na siyang ina.

Nagbigay siya ng status niya ngayon bilang isang nanay.

“2 months into motherhood, at eto mga natutunan ko.

“Bago ka mag padede kapag 4am na, magsipilyo, hilamos, at umihi ka na. You’ll never know kung papayag pa ba siyang magpababa sayo (ibulong mo na din kay Lord na sana makaligo ka sa araw na ito),” ani Angelica sa kanyang Instagram post nitong Martes.

Kitang naka-bra lang siya at nagpapadede kay Amila.

“Hindi ka na makakapagdamit. Tanggapin mo na, na naka bra ka na lang hanggat manawa siyang dumede sayo. Kasama na rin dito ang pag suklay ng buhok. What is hair brush na po tayo. Opo,” dagdag pa ng aktres.

Natuto rin daw siyang kumain nang mabilis at tahimik dahil baka magising si baby sa kaunting kalansing. Ang mga gamit na kailangan habang nagpapadede siya ay dapat naka-ready na din malapit sa kanya dahil halos hindi na siya nakakatayo.

“Matulog kapag tulog si baby. Subukang pakalmahin ang isip. I know madami tayong gustong gawin at ma accomplish. Pero, tanggapin mo nang, hindi ka naman talaga makakatayo sa kinauupuan mo. Kaya matuto kang matulog ng nakaupo,” say pa ni Angelica.

Hindi naman nagrereklamo sa sitwasyon niya ang aktres. Buong puso na niyang tinanggap ang responsibilidad ng pagiging ina sa anak nila ni Gregg Homan.

Pero ngayon na naranasan na niya nang aktuwal ang pag-aalaga sa isang sanggol, sumaludo siya sa mga kapwa niya ina na handang magtiis, malosyang, para sa kanilang mga supling. (Batuts Lopez)