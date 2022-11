Yuka Saso salo-kulelat pero sinubi P2M premyo

NAKA-EAGLE si Yuka Saso sa No. 17, pero dehins na sapat upang makaratsada nang tumapos ng two-under par 70 at sumalo sa 296 sa pagtabla rin sa pang-59 na puwesto sa 60 naglaban na may kalakip pa ring tumataginting na $40,125 (P2.3M).

Sa wakas ito nitong Linggo (Lunes sa ‘Pinas) ng $7M 12th CME Group Tour Championship sa Gold Course ng Tiburón Golf Club sa Naples, Florida na pinagreynahan ni Lydia Ko ng New Zealand na may 70-271 at sinubi ang $2M (P114M).

Wagi ang Korea-born Kiwi golfer ng two-stroke lang kay Leona Maguire ng Ireland na nag- 72 para magkasya sa $550K (P31M) samantalang tersera si Anna Nordqvist ng Sweden sa 67-274 para makopo ang $340K (P19M).

Katabla ng Fil-Japanese at ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) pro Saso si Patty Tavanakait ng Thailand na may gaya niyang cash prize tapos ng 71.

Si Ko rin ang nag-uwi ng Rolex Player of the Year award at Vare Trophy sa wakas ng 73rd Ladies Professional Golf Association Tour 2022. (Ramil Cruz)