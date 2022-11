Will Gozum dehins kursunada MVP

Team Standings

*Letran 13 4

*Benilde 13 4

*San Beda 12 5

*LPU 12 6

xSSC-R 8 9

xArellano 7 10

xPerpetual 7 11

xJRU 6 11

xMapua 6 11

xEAC 2 15

(*Final Four)

(x Out na sa Semis)

Mga laro Martes: (FilOil EcoOil Centre)

12:00noon — EAC vs Arellano

3:00pm — Saint Benilde vs San Beda

PANIGURADONG magagamit ni College of Saint Benilde Blazers forward Will Gozum ang panibagong motibasyon sa darating na importanteng laro kontra San Beda University Red Lions, Martes ng hapon, matapos tanghalin sa ikatlong pagkakataon bilang 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) Player of the Week.

Naging malaking sandalan ng CSB Blazers ang 23-anyos na dating NCAA juniors MVP sa dalawang sunod na panalo ng koponan upang makabalik sa Final Four matapos ang dalawang dekada.

Makakatapat ng Blazers ang Red Lions sa pinakatampok na laro sa alas-3 ng hapon na pagbabasehan kung makukuha nito ang isa sa top-two spot para sa twice-to-beat advantage o maitutulak ng San Beda ang isang playoff.

Nakatakda ring tapusin ng season host Emilio Aguinaldo College Generals at Arellano University Chiefs ang kani-kanilang kampanya sa liga sa unang laro sa alas-12 ng tanghali.

Lumagare ang bruskong player para sa Blazers nang magtala ito ng 25 puntos, 10 rebounds at anim na assists sa 83-78 na panalo kontra San Sebastian College-Recoletos Stags.

Sinundan ng isa pang double-double na 18 markers, 11 boards at apat na dimes sa tagumpay kontra Final Four-bound Lyceum of the Philippines University sa 100-88 upang isolido ang panalo sa ikalawang pwesto para sa averages na 17.33 points, 10.33 rebounds at 3.67 assists per game, habang tumitikada ng 56.16 percent shooting.

“For now, I don’t want that MVP thing to get into my head because that just gives more pressure. What I really want is that [twice-to-beat] advantage because it’s one of the biggest steps in reaching the Finals,” wika ni Gozum. (Gerard Arce)