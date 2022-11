Vhong araw-araw pinagdarasal ni Vice Ganda

Naging emosyonal si Vice Ganda sa message nito sa nakaraaang Magpasikat 2022 Grand Champion sa It’s Showtime.

Inisa-isa ni Vice ang lahat ng mga naging bahagi ng show na wala na at hindi na nila kasama. Mga director mula kay Bobet Vidanes, Mel Feliciano at iba pa.

“Lahat ng mga hosts na nagsimula nito kasama na riyan si Kuya Kim (Atienza), thank you very much. Billy Crawford, Coleen Garcia, Eruption, Joey Marquez, lahat ng nakasama namin. Gusto ko kayong balikan. Gusto kong balikan ang masasayang alaala. Kasi, mahal na mahal naman natin ang isa’t isa bago tayo hindi nagkaintindihan, bago tayo nagkasakitan, bago tayo nagalit sa isa’t isa, bago tayo nawasak, nagmamahalan tayo. Gusto kong balikan ‘yon.

Naging emosyonal talaga si Vice dahil sabi nga niya, malaki ang ibinago sa buhay niya ng show. Ito rin ang naging daan kung paano guminhawa ang buhay niya at ang pamilya niya. At kunsaan, nagkaroon daw siya ng maraming tagasubaybay.

At naalala rin niya ang kasamahang si Vhong Navarro na kasalukuyang nakakulong pa rin.

Sabi ng Vice rito, “Vhong, hinding-hindi ka namin nakakalimutan. Araw-araw naaalala ka namin. Araw-araw nagdarasal kami para sa ‘yo.

“Araw-araw, isa ka sa hinihiling namin sa Diyos. Kasama ka namin dito at excited kami na makasama ka naming muli dahil alam naming makakasama ka naming muli.

“Mahal na mahal ka namin, Vhong Navarro. Ang tagumpay ng It’s Showtime noon, ngayon at magiging tagumpay pa niya sa kinabukasan ay kasama ka, Vhong Navarro. Maraming salamat sa ‘yo.”

Sharon grabe pagka-faney kay Ryzza Mae

Lumabas ang pagiging fan ng Megastar na si Sharon Cuneta sa dating phenomenal child star/host na si Ryzza Mae Dizon.

‘Yun pala, may itinatago itong paghanga at pag-asam noon na maging guest sa dating show ni Ryzza. Kaso, hindi raw siya naimbitahan at nahiya naman siyang ipresinta ang sarili.

Eh, given na rin na magkaiba sila ng network.

So nang makita ni Sharon si Ryzza Mae sa debut party ni Yohan Agoncillo, anak nina Ryan Agoncillo at Judy Ann Santos, talagang nagpa-picture ito at sinabi ngang fan siya.

Sey ni Sharon sa kanyang Instagram post, “Nung may show pa siya sa GMA7, fan na fan niya ako at naghihintay ako na i-guest niya ako dahil nahihiya ako magpresinta!

“Nahiya daw siya kasi! Kahit sa States noon, pinapanood ko siya araw-araw! Kaya nung na-meet ko siya for the first time last night, nakiusap talaga ako magpa-picture!”

Yasmien hindi makapal mukha

Pinupuri ng mga netizen ang Kapuso actress na si Yasmien Kurdi. Nag-tweet kasi si Yasmien ng picture niya habang nakapila sa SM Ticketnets para makabili ng ticket para sa concert ng Blackpink sa Manila.

Mahaba talaga ang pila at sa online purchase naman, suwertihan kung makukuha mo ang desired seats na gusto.

Ilang isyu na rin ang naglalabasan dahil nagagalit ang ibang Blinks, tawag sa mga fan ng Blackpink. Kasi raw, ginagamit ng ibang celebrities ang connection o power nila.

Grabe ang Blackpink fever talaga.

Nag-tweet si Yasmien na, “Lapit na! Positive thoughts lang hahahah! #blackpinkmanila_bulacan.”

Binasa namin ang mga comment ng netizens sa tweet na ito ng isa sa cast ng GMA-7’s “Start-Up PH” at halos puro positibo at papuri ang inani ng actress.

Ilan sa mga comment ng netizens, “Dapat ganito lahat ng celeb, influencer at youtuber. Tama behavior Ms. @TheRealYasmien. Tapos yung iba makakapal talaga mukha eh. Walang kahirap hirap naka avail ng ticket.”

“Yan dapat ganto fair! Walang celeb celeb, influ influ, at sm manager kineme.”

“Totoong blink ganyan hindi dinadaan sa pagiging sikat.”

“Thank you po sa paglaban ng patas! Deserve mo po ng ticket!”

Sa isang banda, ang dami rin humihirit kay Yasmien na baka naman daw pwedeng idamay na sila o ilibre sila ng Blackpink ticket.