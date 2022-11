TNT abangers sa tindi ng injury ni Jayson Castro

INAALAT ang TNT, ayaw pa ring tantanan ng injuries papasok sa home stretch ng PBA Commissioner’s Cup.

Hindi naglaro si Cam Oliver sa 89-85 loss ng Tropang Giga sa Ginebra nitong Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Sa third quarter, napasama ng tapak si Jayson Castro, namaga ang paa at hindi na nakabalik. Wala din si Kib Montalbo.

Hindi pa masigurado kung gaano kalala ang injury ni Castro.

Kinumpirma ni coach Chot Reyes na mula dalawang linggong mawawala ang import.

“Injured siya ‘nung last game (kontra Meralco),” ani Reyes. “The MRI showed sprained right knee, out for two weeks minimum baka one month pa.”

Sa 4-6 record ay nalaglag sa top eight ang Tropa, may dalawa pang laro sa elims kontra Bay Area (Nov. 23) at defeding champion San Miguel Beer (Nov. 26). (Vladi Eduarte)