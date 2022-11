‘Team Lakay’ fighter Stephen Loman astig

IMPRESIBONG nagpamalas sa kaldagan at bangasan si dating world champion Stephen “Sniper” Loman ng Team Lakay nang lumapit ito sa panibagong pagkakataon patungo sa bantamweight title shot nang biguin si dating ONE champion Bibiano Fernades sa bisa ng unanimous decision sa undercard ng ONE on Prime Video 4 nitong Sabado.

Malaki ang posibilidad na sumunod ito sa nakalinya para sa ONE Championship bantamweight title matapos ang title rematch nina Brazilian Jon “Hands of Stone” Lineker at Fabricio “Wonderboy” Andrade.

Naging agresibo ang No.5 ranked at dating BRAVE CF 135 pounds titlist sa loob ng tatlong rounds kahit na tinamaan ito ng matinding kanang suntok sa round two, nagpatuloy ito sa kanyang misyon na higitan ang Brazilian slugger kasunod ng mga kumbinasyong striking at takedown.

Nakamit ng 27-anyos na tubong Baguio City ang kanyang ikatlong sunod na panalo sapol nang pumasok sa One Championship habang naibulsa ang ika-11 sunod na panalo sapol noong 2016 para sa kabuuang 17-2 kartada.

Nalasap naman ng dating three-time World Jiu-Jitsu champion ang kanyang ikalawang sunod na pagkatalo matapos maagaw ang korona ni Lineker para sa 24-6 marka.

Samantala, muling lumasap ng pagkatalo si dating ONE 135-lbs title holder Kevin Belingon ng Team Lakay laban kay Kim Jae Woong ng South Korea kasunod ng first round technical knockout para sa kanyang ikalimang sunod na pagkabigo.