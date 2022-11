Super League, chess tampok sa PSA Forum

PAPAGITNA ang Shakey’s Super League at Philippine Women’s Chess Championship grand finals sa Philippine Sportswriters Association Forum ngayong Martes, November 22.

Hihimayin nina Athletic Events and Sports Management President Doc Ian Laurel at chair Philip Ella Juico ang susunod na proyekto pagkatapos ng matagumpay na staging ng SSL Collegiate Pre-Season Championship, bibisita rin ang ilang miyembro ng NU Lady Bulldogs na nagkampeon sa torneo via eight-game sweep sa session na magsisimula ng 10am sa Rizal Memorial Sports Complex.

Ang grand finale naman ng PH Women’s Chess Championship sa Nov. 29-Dec. 7 ang hihimayin nina NCFP chief executive officer Jayson Gonzales at Women GM Janelle Mae Frayna.

Ang weekly Forum ay hatid ng San Miguel Corp., Milo, PSC, POC at PAGCOR, naka-livestream sa fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at Radyo Pilipinas 2 Facebook page. (Vladi Eduarte)