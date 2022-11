‘Spy’ fund ipasisilip sa COA – DBM

Handa umanong makipagtulungan ang administrasyong Marcos sa mga mambabatas sa panukalang intelligence at confidential funds upang matiyak na maipapasa sa tamang oras ang 2023 National Budget

Nitong Lunes, sinabi ni Budget Secretary Amenah Pangandaman, mayroon nang umiiral na circular mula sa Commission on Audit (COA) at Department of Budget and Management (DBM) kung paano gamitin ang intelligence at confidential funds.

“While it is considered to be a lump sum fund, before any disbursement or release of such fund we submit, I think the agencies submit to COA yata, their, kung saan nila gagamitin ‘yong (where they will use these) funds,” paliwanag ni Pangandaman.

Ayon sa DBM chief, bukas umano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr., na makikipagtulungan sa mga mambabatas dahil naghahanap ito ng higit na pangangasiwa para sa mga pondong ito.

Magugunitang nitong nakaraang linggo, bumuo ang Senate leaders ng isang ‘Select Oversight Committee on Confidential and Intelligence Expenses’.

Kabilang sa kinuwestyon ng ilang senador ang kontrobersyal na P650 million intelligence fund ng Department of Education at Office of the Vice President.

Umaasa naman si Pangandaman na maipapasa ng Kongreso ang General Appropriations Act sa oras para sa target na paglagda ni Pangulong Marcos sa panukalang batas sa Disyembre 16. (Dolly Cabreza)