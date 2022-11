Sarah mas madalas kasama si Raymond kesa Richard

‘Kaloka ang traffic ngayon, Dondon (my dear editor), ang lapit na kasi ng Christmas kaya naman lahat halos ay sobrang busy na.

Si Richard Gutierrez, siyempre, pabalik-balik ngayon ng Cebu dahil sa location taping ng ‘The Iron Heart’ ng ABS-CBN.

Last weekend nga, halos wala siyang tulugan dahil ‘yung rest day niya sa taping noong Friday, ginugol pa niya sa pag-uwi ng Maynila para um-attend sa kasal ng isa niyang kaibigan. Eh, noong Saturday morning, ang aga ng flight niya pa-Cebu dahil ayaw raw niyang ma-late sa taping ng ‘The Iron Heart’.

Ratsada si Richard sa taping ngayon dahil paalis din sila ng misis na si Sarah Lahbati para sa isang event sa United Kingdom.

Ang twin-brother naman ni Richard na si Raymond Gutierrez, paalis na rin tomorrow pa-San Francisco, California dahil doon siya magse-celebrate ng Thanksgiving Day kasama ng kanyang mga kaibigan.

Sabi nga ni Mond nang tanungin ko kung magkikita pa sila ni Richard, “Chard’s in Cebu, parang ‘no’ na. Parang impossible na rin kasi I’m leaving on Wednesday na.”

Parang nagtagal din naman si Mond dito sa ‘Pinas at maraming beses silang nagkasama ni Richard.

May mga event nga pala na dahil nasa Cebu si Richard at si Mond ang nakakasama ni Sarah.

Anyway, Dondon, alam mo ba na sa tuwing magkachikahan kami ni Richard, nagtatanong siya sa akin sa feedback ng entertainment press sa ‘The Iron Heart’.

Nagbabasa rin si Richard ng mga isinusulat ng entertainment press na papuri sa kanyang action-drama series sa Kapamilya Network at napapa-“So nice!” siya at very thankful nga raw siya for the love ng mga kapwa natin manunulat, huh!

Bongga!

Ciara Sotto basketbolista ang bagong dyowa

Ngayon ang presascon ng ‘M.O.Ms: Mhies on a Mission’ ng AllTV nina Ruffa Gutierrez, Ciara Sotto at Mariel Padilla.

Alam mo, Dondon, gusto kong tanungin si Ciara tungkol sa isang chikang nakarating sa akin.

Tama ba ang narinig ko na inili-link siya sa isang basketball player na ex ng isang showbiz personality?

Sa isang event na magkatabi sila, may nagbulong sa akin na parang may ‘something’ sa kanila.

Well, makulit nga si Ciara tungkol doon.

‘Yun na!