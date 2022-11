Romualdez itutulak modernisasyon ng PNPA

Pangungunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagtutulak para sa modernization program ng Philippine National Police Academy (PNPA), at ang pagbibigay ng dagdag benepisyo sa mga kadete.

Sa kanyang pagsasalita sa PNPA flag-raising ceremony sa Camp General Mariano N. Castañeda sa Silang, Cavite nitong Lunes, sinabi ni Romualdez na bukod sa suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itutulak ng Kamara ang mga panukalang magbibigay ng dagdag na benepisyo sa mga kadete ng PNPA, na tinuturing na police version ng Philippine Military Academy (PMA).

Sa ngayon aniya may mga nakahaing panukala sa Kamara na pawang layong i-upgrade at isulong ang modernization ng police school sa bansa upang makasabay ito sa mga pagbabago sa buong mundo.

“In an increasingly globalized, highly advanced society, there is a need to modernize the PNPA and educate our police corps with new methods, so they may have the competency and expertise to deal with criminals employing new schemes and technology in the commission of a crime,” ayon kay Romualdez. (Eralyn Prado)