Robi atat nang pakasal kay Maiqui

Wala pang isang buwan nang ma-engaged si Robi Domingo sa kanyang non-showbiz fiancee na si Maiqui Pineda, pinaplano na nila ang kanilang wedding.

Lahat daw ng desisyon sa wedding nila ay ipapamahala na niya sa kanyang magiging bride. Ang papel lang daw ni Robi ay tagabayad ng magiging expenses sa kasal nila.

Sey ni Robi: “It’s gonna be a short engagement. But of course lahat ng mga decisions, mapupunta sa kanya. As much as I want to say it’s a joint celebration – it is actually, siyempre we are gonna be celebrating our love and marriage – pero right now, totoo pala yung sinasabi nilang ‘happy wife, happy life.’

“You have to be ready for the moment and the moment has to present itself. Kailangan maging handa ka rin sa sarili mo. Lagi nating sinasabi na kapag nakita mo yung mahal mo, siya na yung ‘the one.’ Every relationship, dapat siya na yung ‘the one.’

“Pero magiging ‘the one’ lang siya kapag you are one with yourself already. Kasi kapag hindi ka pa kumpleto, hindi ka pa masaya, tapos lahat ng happiness mo at problema mo, ishe-share mo sa kanya, workable siya pero hindi ka pa fulfilled. I guess meeting Maiqui, it’s His way of saying this is the moment, this is the time already. You’re ready. She’s ready. You’re both ready. Let’s make this happen.”

Thankful si Robi sa kanyang fiancee dahil sa mahabang pasensya nito sa kanya.

“The world na ginagalawan natin, it’s hard lalo na if you’re not used to it. So kinaya niya, kaya naman ang isang promise ko is kahit anong mangyari, kakayanin ko rin. The best thing about Maiqui is she gives me purpose. And I found that purpose most especially during the pandemic.

“Ako, yes I want to see her, but I felt her more nung hindi kami nagkita. Kasi alam kong gina-guide niya ako palagi, she made me more mature regarding my decisions.

“To be frank, the events leading up to the elections, yun talaga yung parang, ‘Okay, we got the same goal, shared purpose with life, in life. So I think eto na yun, eto na yun’,” sey ni Robi na hindi pa ina-announce kung kelan at saan magaganap ang wedding nila ni Maiqui. (Ruel Mendoza)