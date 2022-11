Pinakamatangkad na bebot nakahiga sumakay ng eroplano

Kung tingin mo, laging positive ang dating kapag matangkad ang isang tao, well pag-isipan muna ‘yan dahil ang pinakamatangkad na babae sa buong mundo, extra challenge ang pagsakay sa eroplano! Buti na lang may solusyon agad dito.

Naging matagumpay ang pagsakay sa eroplano ng pinakamatangkad na bebot sa mundo na si Rumeysa Gelgi, 25-anyos at isang Turkish. May taas siyang halos 7 feet at 0.7 inches.

Ito ang kanyang unang beses na nakasakay sa eroplano at umabot pa ng humigit-kumulang 13 na oras ang kanilang byahe mula Istanbul, Turkey patungo sa San Francisco, United States.

At dahil sa sa sobrang higante ni Rumeysa, kinailangan ng mga staff na baklasin ang anim na economy seat at gawin itong espesyal na stretcher upang maisakay at ma-accommodate pa rin siya.

Makikita sa mga posted na larawan ang bebot na nakapwesto nang pahiga habang matibay na nakakabit sa kaniya ang seatbelts.

Excited naman si Rumeysa sa naging experience lalo pa’t ito ang una niyang pagsakay sa eroplano.

Bukod dito, sinabi niyang alagang-alaga siya ng mga crew kaya naibsan ang kanyang pangamba. Baon din niya ang kanyang walker at wheel chair na ginagamit niya sa araw-araw.

Meron kasi siyang kondisyon na tinatawag na ‘weaver syndrome’, isang pambihirang genetic condition na kung saan sobrang bilis ang growth ng buto ng isang tao.

Kung ang iba’y pinapangarap na madagdagan ng height, si Rumeysa ay tila kabaliktaran nito sapagkat epekto rin ng kanyang kondisyon ang limitadong paggalaw niya at kahirapan sa paglalakad.

Dagdag pa rito, hawak din niya ang mga titulo bilang may pinakamahabang daliri, kamay, at likod sa buong mundo! (Moises Caleon)