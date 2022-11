Philippine men’s handball bronze sa Bangkok tourney

NASUNGKIT ng Philippine men’s team ang tansong medalya sa katatapos lang na Southeast Asia Men and Women Beach Handball Championships na ginanap sa Bangkok, Thailand.

Pinabagsak ng Filipino handballers ang Singapore 2-0 ( 16-8, 20-8) sa labanan para sa ikatlong pwesto.

Nauna muna silang natalo sa Thailand-B, 1-2, (14-17, 24-18, 6-8) sa semifinals..

Nanatiling ipinagmamalaki ni Philippine national coach Jana Franquelli ang koponan na pinaniniwalaan niyang maaaring manalo ng ginto ngunit ang malapit na tawag sa semis ay sumisira sa kanilang pakay.

“Nais naming maiuwi ang ginto at kaya namin ngunit may mga malapit na tawag at kailangan naming tanggapin ang mga resulta. Ipinagmamalaki ko ang koponan sa pagpapakita ng karakter at hindi nawawala ang focus sa huling laro laban sa Singapore,” sabi ni Franquelli. (Lito Oredo)