P7M graphic card ng kumpanya ninenok

Sa kulungan na magpa-Pasko ang isang empleyado nang mabuking na pinagnakawan niya ng halos P7 milyon o kabuuang P6.7M halaga ng branded computer graphic cards ang pinapasukang kumpanya habang pinaghahanap pa ang dalawa niyang kasapakat sa Valenzuela City.

Sa panayam kay PLT. Armando Delima, head ng Station Investigation Unit (SIU), qualified theft ang ikinaso kay Rint Joshua Babao, 25, ng Barangay 144, Bagong Barrio, Caloocan City.

Sabi ni Lt. Delima, nadiskubre ng staff company na si Jovelyn Bacalla na nawawala ang 180 piraso ng branded na 3060 series computer graphic cards na nagkakahalagang P6,777, 800 sa kanilang warehouse sa Cabral Street, Barangay Maysan, Valenzuela City.

“Nawalan na daw sila ng 30 pieces ng graphic cards at nang pinapa-account ito sa suspek hindi siya nagpa-account kaya nagtaka yung management tapos sinabayan ng pagsa-submit ng letter of resignation,” ani Lt. De Lima.

Nagsagawa ng inventory si Bacalla. Kinausap din niya ang kanilang security guard at sinabing nagpunta daw sa warehouse si Babao na may kasamang dalawang lalaki at pinapa-pull out ang nasabing items.

Alas-7:00 kamakalawa ng gabi, inaresto na ng mga tauhan ni Lt. Delima sa kanilang bahay si Babao at dito ipinagtapat ng suspek na kasabwat niya sina Rustom Maata Jr., at Jomar Gabun.

Isinauli naman ng mga kaanaak ni Babao ang mga ninakaw nito na inimbak niya sa kanyang bahay at nakatakda na sanang ibenta kung hindi nabuko. (Orly Barcala)