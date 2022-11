Nesthy Petecio, GF engaged na

IBINAHAGI ni 2020+1 Tokyo Olympics silver medalist women’s boxer Nesthy Petecio na siya ay engaged na sa kanyang partner.

Sa social media post ni Nesthy, makikita ang mga larawan ng fiance nito na suot ang enegagement ring na bigay ng champion boxer.

“Finally!!!! Officially engaged na jud dili na atik2,” sambit ni Petecio.

Bago ang proposal, nagselebra rin si Nesthy at nobyang si Gen ng kanilang first year anniversary bilang magkasintahan.

“Sorry kung di masyado romantic yung propsal ko sayo, wala akong makunchaba gawin yung plan ko kasi dika pwede umuwi sa davao..Doon ko sana gawin yun with my family.. sorry pill kung pinaiyak, inaaway at binuburaot kita bago ko gawin mag propose sayo.. late na din ako naka videocall sa mga kapatid ko kasi umiiyak kana dahil binuburaot na kita ee…hahahahaha,” ayon pa may Petecio. (Sarah Jireh Asido)