Namanhikan na ba? Zanjoe, Ria ‘relasyon’ aprubado kay Sylvia

Tanong ng mga faney, ‘namanhikan’ na raw ba si Zanjoe Marudo kina Sylvia Sanchez, Art Atayde? Hiningi na raw ba ni Zanjoe ang mga kamay ni Ria Atayde?

Eh kasi nga, biglang-bigla naglabas si Sylvia ng mga photo na kasama nila si Zanjoe, ha!

May isang photo nga na silang apat lang ang magkasama, sina Sylvia, Ria Atayde, Zanjoe, Art.

May isang photo na marami silang magkakasama na tila nasa loob ng tent at nagdi-dinner.

Pero may isang photo na nasa labas naman sina Zanjoe at Ria. At mapapa-sana all ka na lang dahil kitang-kita mo nga kung paano protektahan ni Zanjoe si Ria, ha!

Stolen shot ang photo na `yon, at hindi aware sina Zanjoe at Ria na nakunan sila ng picture na sweet na sweet at masayang-masaya.

“Thank you for spending time with us Z. I’m looking forward to know you more!” sabi ni Sylvia.

Karugtong nga noon ang mga hashtag na: #family #happiness #happyfamily #happyparents #thankfulLORD.

Siyempre, sobrang happy ng mga fan nina Zanjoe at Ria, dahil ramdam nga nila na tanggap ng mga Atayde ang ‘relasyon’ nila.

“Napaka-sweet mo Sylvia. You always support your children kung saan sila masaya. So proud of you po.”

“Super bagay sila.”

“Finally may dyowa na si Papa Z. Super bagay kayo ni Ria.”

“Parang ang sarap maging mother in law ni Sylvia.”

“Sana kayo na talaga Zanjoe at Ria. Bagay na bagay kayo.”

“Sana lahat ng nanay katulad ni Sylvia.”

“Happy for you Zanjoe. Kay Ria panatag ang puso mo, at higit sa lahat maganda ang pamilya niya, tanggap ka.”

“Wow, approved ng mga magulang sina Zanjoe at Ria, ha!”

Well, sa tanong kung nangangamoy kasalan na ba kina Zanjoe at Ria? I think, malabo pa `yon, dahil di ba nga, nauna nang nag-propose si Arjo Atayde kay Maine Mendoza.

Siyempre, kung may magaganap na wedding sa pamilya Atayde, sina Arjo at Maine muna `yon, no! (Rb Sermino)