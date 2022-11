May aircon pa! Tatay nagpatayo ng bahay sa presyong P50K

Nagsabog ng inspirasyon ang isang netizen nang mag-viral ang kwento kung paano umano siya nakapagpatayo ng tirahan.

Ibinahagi ng Facebook Page na ‘Sulit Ph’ sa isang group ang ilang litrato ng isang lalaki na pinangalanang ‘Henry’ na nag-ipon umano ng humigit-kumulang P50,000 upang magtayo ng sariling bahay para sa kanyang pamilya lalo na’t may dalawa siyang junakis.

Ayon sa naturang post, gawa sa mga plywood at semento ang munting bahay na inabot ng 25 araw para tuluyang matapos. May sukat itong 14 x 16 feet at mayroon itong 1 bedroom, living area, terrace, at kusina.

Makikita sa mga larawan ang day 1 hanggang sa day 25 nito dahil mula sa pagkakabit ng mga kahoy, pagsesemento, hanggang sa pagpipintura nito ay tiyak na masusubaybayan mo sa post.

At hindi ito puchu-puchu lang na bahay dahil pinalagyan din ito ni Henry ng aircon!

Inulan naman ito ng komento mula sa mga netizen na tila na-inspire sa kasipagan at dedikasyon ng kelot na magkaroon ng sariling bahay.

Tulad na lamang ni Light Shaman, aniya, “It’s possible. sa panahon ngayon mas maige pa ang DIY kesa sa magbayad ka ng overpriced labor.”

“Totoo po yan pag talaga gusto mo makaka ipon ka at mapapatayo mo bahay n khit maliit masasabi sau na dkana uupa,” hirit naman ni Nitz Diaz Villasoto.

Pinuri naman siya ng user ni Analyn M. Indemne, ani, “Congrats! Sayo kuya Hindi Ka natukso na kunin ang iniipon mo at ibili Ng Kung Anu ano. Talagang naka focus Ka SA goal mo.” (Moises Caleon)