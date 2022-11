Maraming subdibisyon pero may tirahan ba mga tao?

Marami ang napataas ang kilay sa naging pangangatuwiran ni Senadora Cynthia Villar sa atake sa kanya ng bagitong kasamahan na si Senador Raffy Tulfo patungkol sa mga lupain na dating taniman pero naging subdibisyon na.

Sa isang bahagi kasi ng kanilang balitaktakan ay binanggit ni Villar ang mga katagang saan daw titira ang mga tao kung hindi magtatayo ng subdibisyon?

Sangkaterbang artcards at memes ang nilikha ng linyang ito ni Villar dahil kahit sino naman ay talaga naman ay mapapaisip kung ano ang gusto niyang sabihin sa naturang pangungusap.

Kung ang totoong situwasyon sa kasalukuyan ang pagbabasehan, ang dapat na tanong ay saan titira ang mga tao dahil sa halip na mabawasan ang mga walang sariling tahanan,nananatili itong kabilang sa malaking problema ng gobyerno sa kabila ng palawak na palawak na lupain na sinasakop ng mga subdibisyon.

Bukod pa ito sa taunang badyet na inilalaan ng mga mambabatas na dati nang kinabibilangan ng pamilya ni Villar, sa mga ahensiya ng pamahalaan para sa pabahay.

Pero bakit sa halip na mawala ang reklamo ng kawalan ng sariling tahanan, lalo pang dumadami ang mga nangungupahan.

Sa mga kumpanya ng pabahay ng pamilya ni Villar ilan kaya ang may mga sariling tahanan na at ilan ang mga nangungupahan pa rin?

Naalala ko tuloy yung isang kilala kong namatay sa komplikasyon sa panganganak na walang ibang ginawa kundi ituon ang atensiyon sa pagsisilbi sa kanyang amo.

Ni hindi daw ito naregular sa trabaho sa kabila ng katagalan na ng kanyang totohanan at mistulang mala-alila nang paglilingkod.

At kung ang ibang negosyo ay bumagsak noong panahon ng pandemya, ang mga pabahay ay kumita dahil maraming mga Pinoy ang pikit-matang pumasok sa matataas na interes ng pautang magkaroon lamang ng sariling tahanan.

Karamihan daw sa mga kumuha ng hulugang matitirahan ay mga manggagawa ng BPO industries ayon na rin sa report ng Organization of Socialized and Economic Housing Development in the Philippines.

Ang pandemya ay nagtulak din sa mga nakikisiksik sa mga kalunsuran na ikonsidera ang paghahanap ng bahay sa labas ng mga ito pero dahil pagpasok pa lamang ng mga expressways ay subdibisyon sa magkabilang gilid ang nabubungaran , marami rin ang nagdadalawang-isip at nagtatanong kung tama ba ang iniisip nila.

Nitong Biyernes ng madaling araw ay aprubado na ng Senado ang pambansang gastusin sa 2023 at gaya sa naunang badyet, uulit na naman ang mga katanungan na magkano kaya ang inilaan sa pabahay.

Sa isang panig, tama si Senador Tulfo.