Malaking puntos sa APEC

Naging matagumpay ang partisipasyon ng Pilipinas sa kakatapos na 29th Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit na personal na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang delegasyon sa Bangkok, Thailand.

Sa kanyang pagharap sa Filipino Community sa Bangkok, inilarawan ng Pangulo ang aniya ay matagumpay at makabuluhang pakikipagpulong nito sa kanyang mga kapwa lider ng bansa na dumalo sa APEC kung saan natutukan ang pagtalakay sa isyu ng climate change at kung paano matugunan ito, pagtiyak ng sapat na pagkain o food security at ang pgsusulong ng mga programa sa lahat ng mga bansang miyembro ng APEC kung paano gumamit ng malinis na enerhiya.

Batid aniya ng member economies ang mga tunay na problemang dapat na pagtuunan ng pansin at iprayoridad para sa kaligtasan at kapakanan ng mamamayan ng bawat bansa.

Limang state leaders ang personal na nakausap ni Pangulong Marcos sa sidelines ng APEC summit at nangako ang mga ito na palalawakin pa nila ang kooperasyon sa Pilipinas sa larangan ng agrikultura,kalakalan, imprastruktura, enerhiya at defense.

Kabilang dito sina Chinese President Xi Jinping, Saudi Crown Prince at Prime Minister Mohammed bin Salman na nangkong babayaran na ng kanilang gobyerno ang pagkakautang ng isang Saudi company sa mga OFW na hindi binayaran sa kanilang mga huling sahod at benepisyo matapos magsara ang kumpanya.

Magandang balita ito at magandang pamasko para sa mga kababayan nating matagal ng naghihintay na mabayaran ng kanilang sahod at mga benepisyo.

Nakausap din po ng Pangulo sina New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, French President Emmanuel Macron at Australian Prime Minister Anthony Albanese na nangakong makikipagtulungan sa Pilipinas .

Mayroon din pong mga kasunduan sa ibang mga state leader para palakasin ang ugnayan sa Pilipinas upang matugunan ang problema sa climate change, labanan ang corona virus at protektahan ang kapakanan ng Overseas Filipino Workers (OFWs).

Tiniyak po ng Presidente na kanyang ipa-follow up ang mga naging kasunduan para magkaroon ng resulta ang kanyang pagdalo sa APEC Summit.

Naiparating ng Pilipinas sa 21 member economies ng APEC ang posisyon ng bansa sa iba’t ibang pandaigdigang isyu na nakakaapekto sa lahat at nagkaisang magtulungan upang masolusyonan ang mga problemang para sa kaligtasan at kapakanan ng kanilang bawat mamamayan.

Sinabi po ng Pangulo na naging mabunga at produktibo ang apat na araw na summit sa Bangkok dahil nagkasundo ang lahat ng bansang dumalo sa APEC summit na magkaisa para sa paglago ng ekonomiya sa Pacific region.

Bukod sa state leaders ay nagkaroon din ng pagkakataon ang Presidente na makipagpulong sa mga Thai businessmen at hinikayat ang mga ito na mamuhunan at magnegosyo sa Pilipinas.

Isa sa misyon po ng Presidente ang paghikayat ng investors at iparating ang mensahe na bukas na ang Pilipinas para sa pagnenegosyo na positibong tinugon ng ilang negosyante, kabilang na dito ang Siam Cement Group (SCG), isa sa pinakakamalaki at pinakamatatag na kumpanya sa Thailand na nagpahayag ng kahandaan na mag-expand ng kanilang negosyo sa semento at building materials sa bansa.

Bagamat ito ang kauna-unahang pagdalo ni Pangulong Marcos Jr. sa APEC Summit, naging aktibo ito sa mga diskusyon at ipinakitang kahit bagito sa mga ganitong pagtitipon ay alam nito ang mga isyung tinatalakay sa mga sesyon at malinaw ang posisyon ng bansa sa mga isyung nakakaapekto sa Pacific region.

Naging aktibo po ang Presidente sa paglalatag ng mga mungkahi at pananaw sa isyu ng climate change at food security na isa sa mga adhikain nito sa kanyang gobyerno dahil hindi lamang aniya ang Pilipinas ang apektado nito kundi ang buong mundo kaya hinimok ang kapwa state leaders na gumawa ng mga konkterong mga hakbang para sa kaligtasan ng lahat .

Maging sa APEC CEO summit ay nangibabaw ang mga pananaw ng Presidente partikular sa kasalukuyang estado ng pandaigdigang ekonomiya at inilatag nito ang mga polisiya ng kanyang gobyerno kung paano mapahusay ang pagsulong ng ekononiya.

Ibinida po ni Pangulong Marcos Jr. na ang Pilipinas ang isa sa fastest growing economy in Asia matapos ang dalawang taong pandemya at ibinahagi nito ang mga ginagawang hakbang ng kanyang gobyerno para makatulong sa ibang bansa.

Ang pangunahing layunin aniya ng APEC ay makabalik sa dating papel na ” driver of the global economy” at kapag gagawin ang mga dapat gawin ay makakabalik ang mga bansa sa Pacific region sa dating forefront ng global economy.

Bago bumalik ang Presidente sa Pilipinas niotng Sabado, November 10,2022 ay nakipagkita ito sa Filipino Community sa Bangkok at inilatag ang mga plano ng kanyang administrasyon para sa susunod na limang taon.

Karamihan po sa mga Pinoy na nasa Thailand ay English teachers na tuwang-tuwang makita ang Presidente at marinig ang mga plano nito sa kanyang gobyerno at sa mga OFW.