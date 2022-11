Lovi Poe sinaniban ni Fernando Poe, Jr.

‘LPJ’ o ‘Lovi Poe, Jr.’ ang tawag kay Lovi Poe ng marami, na pattern nga sa tawag kay Fernando Poe, Jr., na ‘FPJ’ naman, ha!

Ang dami nga kasing hangang-hanga kay Lovi, na kesyo manang-mana kay Da King pagdating sa mga actions scene.

Nakita nga sa ‘Flower of Evil’ ang husay ni Lovi sa pag-action. At haka-haka tuloy ng mga fan, sinaniban ba ni FPJ si LPJ?

“Hahahahaha. May sanib factor.

“Well ano kasi, pag may ganiyang eksena, hindi maiiwasan na maiisip ko talaga siya, because he’s the reason why nandito ako ngayon. Siguro nasa dugo talaga. Kasi nga matagal ko nang gustong gumawa ng mga ganitong eksena.

“And also, nagpi-pray talaga ako before doing the scenes. I mean you know, my Dad has been doing that…known for that, na nagdarasal talaga before ng mga matitinding eksena.

“Ako naman, I always pray na i-guide niya ako sa mga ganitong eksena,” sabi ni Lovi.

Pero, may mga tumatawag din kay Lovi na Angelina Jolie ng Pilipinas, ha! Ano ang pakiramdam?

“Gusto ko ‘yan. Talaga? Hahahaha!

“Dahil diyan, gusto ko na mag-taping. Tara na, taping na ulit tayo.

“But I wanna do that, gusto ko ng mga ganung eksena,” sabi ni Lovi, na may bago ngang project sa ABS-CBN na mas matindi pa nga raw.

Pero sa ngayon, ang ‘Flower of Evil’ daw muna nila ni Piolo Pascual ang panoorin, na ipalalabas na nga sa primetime ng TV4 at Kapamilya channel.

“Na-miss ko si Mahal (Piolo),” sabi ni Lovi.

“It’s been a while. Actually noong natapos ang taping namin, iba na ang pakiramdam. Kasi every morning, makikita ko sila, may kanya-kanya silang spot. Doon mo makikita kung gaano ka-dedicated lahat sa trabaho, kasi lahat makikita mo na nagwu-work out.

“Makikita mo si JC nasa isang sulok, then si Papa P, nasa isang side, nagbu-boxing. Then, si Denise Laurel ganun din. Si Joross Gamboa umiikot sa aming lahat.

“Nakaka-inspire sila kasama. It’s nice they’re setting a good example,” sabi na lang ni Lovi. (Rb Sermino)

