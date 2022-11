Kris, Heart-Chiz dream interview ni Rep. Geraldine Roman

Ang bongga naman ni Rep. Geraldine Roman, ha!

At bet na bet ko ang title ng bago niyang YouTube channel niya, ang “Geraldine Romantik”, ha!

Pero, sino nga ba si Geraldine Roman?

Well, sa initial episode ng kanyang ‘Geraldine Romantik’ YouTube channel, makikilala nga natin siya nang husto. Mapapanood nga kung anong klase siyang kapatid, kaibigan, at kung ano-ano pa.

Let’s get to know Geraldine Roman nga ang unang episode niya. At paano nga ba narating ni Geraldine ang kongreso?

Si Rep. Roman nga ang first transgender person to be elected to the Philippine House of Representatives, where she has been designated as chairperson of the House Committee on Women and Gender Equality.

“Romantik ako dahil I value the time I spend with the people I serve. Pinapahalagahan ko ang bawat kwento na kanilang ibinabahagi sa akin at patuloy akong maninindigan para sa kanilang karapatan para sa maginhawang buhay. Kayo, paano kayo naging romantik today?” sabi ni Rep. Roman.

Ilan nga sa mga adbokasiya ni Rep. Roman ay ang tungkol sa education, health care, environmental quality. At siyempre, nandiyan pa ang ‘Oh My Gulay! Healthy Na, May Kita Pa Program’, ‘Ecotourism’, ‘Farm to Market Road Project’, ‘Basic Digital Literacy Training’.

Si Rep. Roman ay kinilala bilang 100 Leading Global Thinkers of 2016 by US-based Foreign Policy magazine. She was also on the list of “13 Inspiring Women of 2016” compiled by Time magazine.

Sa chikahan kay Rep. Roman ay inamin niyang marami siyang gustong ma-interview. Pasok nga riyan si Kris Aquino, na gusto niyang kumustahin ang buhay nito ngayon.

Pero siyempre, bet na bet din niyang chikahin si Heart Evangelista, at wish niya, sana ay kasama si Sen. Chiz Escudero.

At nakakatuwa si Rep. Roman, dahil sa tingin nga niya ay mas magiging maayos, mabilis ang pag-usad sa kongreso ngayon, dahil marami nga raw bagong kongresista, na karamihan ay mga bata talaga.

Tulad na lang ni Rep. Arjo Atayde. Hiling ni Rep. Roman na sana ay may mga bills sila na mapagkasunduan ni Rep. Arjo.

Ang ‘Geraldin Romantik’ ay mapapanood simula Nov. 30, 7:00pm. So, sa mga gusto pang makilala, malaman ang laman ng puso, isip ni Rep. Roman, nood na sa YT channel niya.