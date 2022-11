Kotse tinadtad ng bala, 2 sakay tsugi

Patay ang dalawang lalaki matapos tambangan at pagbabarilin ang sinasakyan nilang kotse ng hindi pa kilalang mga salarin kahapon sa Barangay Margues sa bayan ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga biktima na parehong dead on the spot matapos magtamo ng mga bala sa katawan sa loob ng sinasakyan nilang berdeng Toyota Vios na walang plaka.

Sa inisyal na ulat ni Lt. Col. Nelson Madiwo, hepe ng Datu Odin Sinsuat Municipal Police Station (MPS), naganap ang pananambang alas-8:45 ng umaga sa Barangay Margues nang paulanan ng bala ng hindi pa kilalang mga kalalakihan ang nasabing kotse.

Matapos ang pamamaril ay mabilis ding tumakas ang mga suspek lulan ng kanilang sasakyan na hindi nasabi ng pulisya kung anong klase.

Sa pagsisiyasat ng scene of the crime operatives ng Maguindanao Police Provincial Office (PPO), mga basyo ng bala ng kalibre .45 at 9 mm na baril ang natagpuan sa lugar habang nagtamo naman ng mga tama ng bala sa ibat-ibang bahagi ng katawan ang mga biktima na naging sanhi ng kanilang kamatayan.

Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya kung ano ang motibo sa pananambang gayundin sa pagkakakilanlan ng mga suspek. (Edwin Balasa)