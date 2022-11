Klay Thompson pinasabog Rockets sa 10 three points

SA unang pagkakataon ngayong season, pumutok si Klay Thompson at bumalik ang dating angas ng Splash Brothers ng Golden State.

Nagliyab ng 10 3-pointers si Thompson tungo sa 41 points, sinegundahan ni Stephen Curry ng 33, at tinalo ng Warriors ang Rockets 127-120 Linggo ng gabi sa Houston.

Pagkatapos ng 0-8 sa road ay tumikim din ng unang panalo ang defending champions.

“It didn’t sit well with us, our 0-8 record,” diin ni Curry, nangapa din sa umpisa pero tumapos ng 7 for 14 sa 3s. “We had to scratch and claw to get this one.”

Pagkatapos ng tres ni Curry sa final 40 seconds para ilayo sa siyam, sinenyasan na niya ang crowd sa Toyota Center na matulog.

Nanatili sa laro ang Rockets sa likod ng 30 points ni Kevin Porter, 22 ni Jabari Smith at 16 ni Jalen Green. (Vladi Eduarte)