Jovelyn Gonzaga, Sisi Rondina bobomba sa World Beach Tour

SASAGUPA sina Cherry Ann “Sisi” Rondina at Jovelyn Gonzaga kasama ang limang ibang pares sa pagrerepresenta sa Pilipinas sa men at women’s division ng Volleyball World Beach Pro Tour Futures na ikatlo sa nga pangunahing internasyonal na torneo na isasagawa ngayong taon ng Philippine National Volleyball Federation (PNVF).

Sina Jude Garcia at Krung Arbasto, Ranran Abdilla at Jaron Requinton, at James Buytrago at Pol Salvador ay sasali sa men’s category ng Futures na nagsasama-sama ng pinakamahuhusay na beach volleyball team sa mundo sa Subic Bay Sand Court sa Disyembre 8-11.

Sasagupa sa aksyon ang beteranong pares nina Dij Rodriguez at Gen Eslapor, Sisi Rondina at Jovelyn Gonzaga at ang batang tambalan nina Grydelle Matibag at Khylem Progella sa women’s competition.

Sinabi ni PNVF President Ramon “Tats” Suzara na lahat ng Philippine pair ay kasama sa 16-team main draw na binubuo ng dalawang squad mula sa Japan, Thailand, Singapore, Lithuania, Israel at Italy.

Sasabak ang kabuuang 13 women’s team na pito mula sa Japan, dalawa mula sa South Korea, Czech Republic, Singapore, Canada at France na maglalaban-laban para sa apat na natitirang main draw slots sa qualification round sa Disyembre 8.

Labing-apat na pares na apat mula Czech Republic, tatlo mula Japan, tigalawa mula sa Thailand at Australia, New Zealand, Austria at Israel na dadaan naman sa qualifiers para sa huling apat na slot para sa men’s main draw din.

Nag-host ang PNVF ng men and women’s leg ng Volleyball Nations League sa Smart Araneta Coliseum noong Hunyo at Asian Volleyball Confederation Women’s Cup noong Agosto sa PhilSports Arena. (Lito Oredo)