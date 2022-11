Ilang alalahanin sa pagbili ng EV

Isang malaking development ang pagkapasa ng EVIDA (Electric Vehicle Development Industry Act) at ng IRR (implementing rules and regulations) nito. Dahil batas nito, naitaga na sa bato ang pagsusulong at pagpapalaganap ng EV (electric vehicles) sa bansa.

Isa sa hinihingi ng EVIDA ay ang Philippine Comprehensive Roadmap for the Electric Vehicle Industry (CREVI). Eto ang magiging pambansang programa sa pagpapaunlad ng industriya ng EV para sa Short term (2023-2035), Medum term (2026-2030), at Long term (2031-2040).

Naikuwento sa atin ni Director Patrick Aquino ng DOE-Energy Utilization Management Bureau na nagkaroon ng workshop ang EVIDA Technical Working Group, kasama ang lahat ng stakeholders ng industriya, para umpisahan ang pagbalangkas ng CREVI noong Nobyember 7-11, 2022.

Sa 5 araw na workshop, hinimay ang 4 na component ng CREVI: charging stations, manufacturing, Research & Development, and Human Resource development. Sa unang quarter ng papasok na taon, balak konsultahin ang publiko para sa karagdagang input sa pagbuo ng final version ng CREVI.

Ngayon pa lamang ay nais nating iparating sa EVIDA-TWG ang ilang bagay na may kinalaman sa bateryang ginagamit sa sasakyang electric.

Tulad ng mga baterya ng cellphone, humihina ang kapasidad ng baterya sa pagdaan ng panahon. Sa una ay 100% ang lakas ng baterya kapag bagong charge. Pero dahil sa araw-araw na gamit, humihina ang kapasidad ng baterya pagkatapos ng ilang taon. Mas madalas at mas malayuan ang gamit, mas mabilis ang paghina nito. Darating ang araw na mas matagal na ang oras ng charging, at kahit bagong charge lang ay maikli na ang tatakbuhin ng sasakyan. Sabi ngmga eksperto, magsisimulang lumabas ang error kapag nawalan na ng 20-30% ang kapasidad ng baterya.

Ayon kay Dick Leow, General Manager ngInfinitev (Melbourne, Australia), “From a lot of enquiries we’re getting, (these batteries)are starting to fail around the 6-year mark.” [Mula sa mga nagtatanong sa amin, nagsisimula nang pumalya ang baterya pagdating ng 6-taon.]

Ang karaniwang warranty sa baterya ng EV ay walong (8) taon o 160,000-km. Pero depende sa gamit, puedeng mas mahaba o maikli ang buhay ng baterya. Kung may problema habang nasa warranty, walang kaso sa may-ari dahil sasagutin ng manufacturer ang pag-aayos, o pagpapalit ng baterya.

Pero tiyak na darating ang araw na papalitan ang baterya. Ano naman ang gagawin sa gamit na baterya? Wala pang malinaw na programa sa buong mundo, kahit sa Amerika, kung papaano gagawin ang “reduce, reuse & recycle” sa mga lumang baterya. Dapat etong bigyan ng malaking pansin sa ginagawang CREVI. Sabagay, kung bibili ngayon ng EV, 6-8 taon pa bago problemahin eto.

May nakausap tayong enhinyerong nagkakabit ng solar system sa mga bahay. Ayon sa kanya, maaari pang gamitin ang mga lumang EV battery sa mga pambahay na solar system. Sa bahay, kung saan tuloy-tuloy ang charging basta may sikat ng araw, makakapagbigay pa ng kuryente ng ilang taon ang mga lumang baterya. Dahil sa lumang baterya, posibleng bumaba pa ang presyo ng pambahay na solar system.

Sa mga grupong nagsusulong ng solar energy sa mga liblib na lugar, gaya ng Solar Village Foundation, magandang ideya, di ba?