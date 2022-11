Ika-13 taon ng Maguindanao massacre ginunita

MAAGANG dumalaw ang mga kaanak ng mga naging biktima ng Maguindanao massacre (o Ampatuan massacre) sa crime site kahapon, na nasa ika-13 taong anibersaryo na ng karumal-dumal na krimen.

Ang pagbisita ng mga kaanak ng mga peryodisata ay ang unang pagkakataon mula nang tumama ang COVID-19 pandemic travel restrictions, 2 taon na ang nakakaraan.

Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines (NUJP), nag-alay ng dasal ang mga kaanak.

Magugunitang nangyari ang nasabing massacre noong November 23, 2009 sa off-road hillside sa Sitio Masalay, Barangay Salman, Ampatuan, Maguindanao province. (Kiko Cueto)