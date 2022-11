Higit 67,000 humiyaw sa World Cup opener

LAMPAS 67,000 ang dumagsa sa Al Bayt Stadium sa Qatar sa opening night ng 2022 FIFA World Cup nitong Linggo.

Pagdating ng second half, halos kalahati na lang din ang ang naiwan sa crowd.

Dismayado ang home fans matapos ang 2-0 loss ng Qatar sa Ecuador. Sa kasaysayan ng World Cup, ngayon lang natalo ang home team sa opening game.

Ibinaon ni Ecuador team captain Enner Valencia ang dalawang goals ng team sa first half.

Bago ang match ay ang makulay na opening ceremony na tumagal ng 30 minutes tampok si Oscar winning actor Morgan Freeman. Kasama sa mga nasa venue sa Al Khor si Saudi Arabian Crown Prince Mohammed bin Salman.

Dinaga ang home team sa harap ng sariling crowd.

“This is just the start of the World Cup,” ani Valencia. (Vladi Eduarte)