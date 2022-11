Estudyante viral ang ‘ganti’ sa prof

Umani ng ibat’ ibang reaksyon mula sa mga netizen ang nag-viral na larawan na binahagi ng isang estudyante na nagpapakita ng kanyang answer sheet sa pagsusulit at may caption na: “Maam ang hirap ng exam, kaya pahihirapan ko din kayu mag check.”’

Makikita nga sa larawan ni Jocil Mia na hiwa-hiwalay niyang isinulat ang mga sagot niya. Aniya, bumawi lang siya sa exam na nagpahirap sa kaniya.

Madaming netizen naman ang naaaliw at naka-relate sa struggles ng #studentlife.

Kinomento ni Ariel Aloevera, “Tapos katabi niya ang nag-check”

Halos parehas din ang ginawa ni Pong Lezada. Kwento niya sa comment section, “Ako literal nagaawa ko to pinasa ko sa teacher. Kaso pinatawag ako. SAkin pinacheck habang sinsabi sakin sagot. HAhahaha”

Kung may natawa sa ginawa ni Mia, meron din namang hindi sumang-ayon dito at ipinaalala na dapat ay respetuhin pa rin ang mga guro.

“Doing things like this is a big embarrassment Sa side Ng parents Kasi di nagabayan Ng maayos Ang child and would show lock of attention,” bahagi ng comment ng isang netizen.

“Kung alam niyo lng sakripisyo at pagod ng bawat guro, pagfollow n nga lng ng rules yung maitutulong niyo,dinagdagan niyo pa ang aalalahanin ng guro,” sabi pa ng isa.

Dagdag naman na paliwanag ni Mia, “Dalawang papel’ yung pinasa ko tapos isa lang yung chinekan nya, tapos natatawa lang siya.” (Nethaniah Jan Lim)