Elon Musk ibinalik si Trump sa Twitter

May Twitter account na uli ang dating US president Donald Trump.

Ibinalik ni Elon Musk sa kanyang social media platform si Trump matapos magtanong sa mga netizen kung dapat ba na ibalik ang dating pangulo ng Amerika.

Nanaig ang `yes’ vote na may 51.8% laban sa 4.8% na `no’ vote’, pabor sa pagbabalik ni Trump sa Twitter.

Matapos ibalik ang Twitter account ni Trump ay mabilis na nag-tweet si Musk.

“The people have spoken. Trump will be reinstated. Vox Populi, Vox Dei.” tweet ni Musk.

Sa kasalukuyan ay nasa 61 milyon ang followers ang dating US president. Ang pinakahuling tweet ni Trump ay noong Enero 8, 2021 pa, kung saan sinabi nito na hindi siya makakadalo sa inagurasyon.

“To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.” ayon sa tweet ni Trump.