Dwight Ramos nasaktan, isinakay sa wheelchair

MARAMI ang nangamba sa nakakatakot na insidente sa Gilas Pilipinas mainstay na si Dwight Ramos matapos itong magtamo ng matinding sprain sa laban ng Levanga Hokkaido sa Kyoto Hannaryz sa B.League 2022-2023 Season game na ginanap Linggo sa Yotsuba Arena Tokachi.

Nagtamo st Ramos ng ankle injury sa 99-84 pagkatalo ng Hokkaido kontra sa Hannaryz Linggo kung saan inilabas ito na nakaupo sa wheelchair.

Maraming netizen ang agad na nagpaabot ng mensahe sa mabilisang paggaling ni Ramos bago ganapin ang ikaanim na window ng FIBA Asian Qualifiers sa Pebrero 2023.

Naganap ang insidente sa natitirang 5:03 ng laro kung saan napilipit ni Ramos ang kanyang kanang bukung-bukong matapos mag-layup sa kalagitnaan at napag-iiwanan ang Levanga sa 85-68.

Kinailangan siyang tulungan mailabas dahil hindi makalakad at maitapak ang paa, hindi na rin bumalik sa laro.

Nagtala si Ramos ng 11 puntos, anim na rebounds at apat na assists sa pagkatalo.

Bumaba si Ramos na may sprained right ankle may 5:03 ticks ang natitira sa laro matapos mapatapak sa paa ng kalaban.

Tinangka ni Ramos ang isang lay-up nang makatapak ito sa paa ng kalaban. (Lito Oredo)