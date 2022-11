Donny, Belle dinumog ng libong fan sa Cagayan de Oro

Todo-todo na ang pagkasabik ng mga fan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano para sa Star Cinema film nilang “An Inconvenient Love” na ipapalabas na sa mga sinehan simula ngayong Nobyembre 23.

Sa huling stop ng kanilang 24Ever mall tour nitong Linggo (Nobyembre 20) sa Cagayan de Oro (CDO), dinagsa ang mall ng higit 6,000 na naghihiyawang fans.

Makikita sa mga nagkalat na photos at videos online na punong-puno ang tatlong floor ng Ayala Malls Centro. Umabot pa hanggang sa labas ng mall ang mga dumalo para lang makita ang New Gen Phenomenal Love Team na DonBelle.

Napa-tweet tuloy ang netizen na si @blessedgail94 sa dami ng katao, “May ayuda ba? Taas pila eh. Joke. DonBelle, ako na taga CDO was so overwhelmed with the number of people who came.”

Komento naman ni @JheyKheyKoo, “Ginawang rally ng Donbelle ang mall tour nila. Pasahan ng Korona from Pamp-Cebu-CDO! Phenom Thingz!”

Pati ang love team na DonBelle ay nagulat nang malaman kung gaano karami ang sumusuporta sa kanilang show. Taos puso ang pasasalamat ni Donny sa fans sa pamamagitan ng kanyang Instagram story, “Best way to end the mall tour. You guys make us emotional. See you in cinemas in 3 days.”

Sa interbyu nina Donny at Belle sa “TV Patrol,” ikinuwento nila na ramdam na ramdam nila ang mainit na pagtanggap ng fans. Dagdag ni Donny, “They never fail to let us know how much they care and how much they appreciate us.”

Hindi na rin mapigilan ni Belle ang excitement sa nalalapit na premiere. Aniya, “I’m so excited. Paano ko kaya iho-hold ‘yung tears ko? Pinagpaplanuhan ko na paano ako ‘di iiyak.”

Mukhang makikisabay tayo sa pag-iyak ni Belle dahil tungkol sa isang pag-ibig na may expiration date ang kwento ng “An Inconvenient Love.” Pumasok sa isang love contract si Ayef (Belle) at Manny (Donny) nang magustuhan nila ang isa’t isa, ngunit nagkasundo silang tapusin ito kapag naging ‘inconvenient’ na ang kanilang relasyon.

Ano kaya ang patutunguhan ng love story nina Ayef at Manny? Alamin ‘yan sa cinema showing ng “An Inconvenient Love” simula Nobyembre 23! (Rb Sermino)