Cignal asinta semis, Ces Molina haharabas

Team Standings

*Creamline 7 1

*Chery Tiggo 6 2

*Petro Gazz 5 2

Cignal 4 3

Choco Mucho 3 4

F2 Logistica 3 4

PLDT 3 5

Akari 3 5

Army 0 8

*Semifinalist

Mga laro Martes: (PhilSports Arena)

2:30pm — Cignal vs Choco Mucho

5:30pm — F2 Logistics vs Petro Gazz

PILIT na bubuhatin ni back-to-back league Best Outside Hitter Frances Molina ang Cignal HD Spikers sa siguradong pwesto sa semifinals sa pakikipagharap sa malaking balakid na Choco Mucho Flying Titans na mag-aasam ring masilat ang ikaapat na silya sa huling araw ng eliminasyon ng Premier Volleyball League (PVL) Reinforced Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Kinakailangan na lamang maipanalo ng Cignal ang laro kontra Flying Titans sa pambungad na laro sa alas-2:30 ng hapon upang makasama sa semifinals na pinangungunahan ng Creamline Cool Smashers, Chery Tiggo Crossovers at Petro Gazz Angels para sa single round-robin format.

Tatapusin na lamang ng Petro Gazz ang huling laro kontra F2 Logistics Cargo Movers sa tampok na laro sa alas-5:30.

Bumira ng team-high 20 puntos mula sa 17 atake ang 28-anyos na dating San Beda University lady spiker at two-time ASEAN Grand Prix bronze medalist upang dalhin sa nagdaang 3-1 panalo kontra Cargo Movers kasunod ng matamlay na opensiba ni American import Tai Bierria na nagtapos sa anim puntos at team captain Rachel Anne Daquis na may tatlo lamang.

Nakatulong nito si Angeli Araneta na humataw ng 15 points at 11 digs, habang paniguradong nakasuporta sina Roselyn Doria, Ria Meneses at Gel Cayuna.

Upang maisakatuparan naman ng Choco Mucho ang pagpasok sa semifinals, kinakailangang talunin nito ang Cignal sa straight set o fourth set upang umabante sa point system.

Subalit sakaling magawa nila ito sa fifth set ay mananatiling Cignal ang papasok sa semis. (Gerard Arce)